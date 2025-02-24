Водафон закриває популярний тариф: абонентам запропонують дорожчі варіанти

Днями у компанії Водафон заявили про масове закриття популярних тарифів. Закривають одразу кілька десятків тарифних планів, а деякі оновлюють та роблять дорожчими. Під закриття потрапив й один з найпопулярніших тарифів Vodafone SuperNet Pro 2019, яким користується тисячі українців. У компанії заявили, що абонентам запропонують альтернативу у вигляді тарифу Vodafone SuperNet Pro, який коштуватиме на 20 гривень більше. Також абоненти зможуть обрати собі будь-який доступний тарифний план на свій смак. Однак варто зазначити, що абсолютно всі інші варіанти будуть дорожчі від Vodafone SuperNet Pro й можуть трохи відрізнятися наповненням.

Тариф діятиме ще до 18 березня

В компанії заявили, що тариф Vodafone SuperNet Pro діятиме ще до 18 березня. На новий тариф абонентів переведуть абсолютно безкоштовно.

“З 18.03.24 Ваш тариф закривається і буде безкоштовно змінено на Vodafone SuperNet Pro до 30.04.24. Ми проаналізували, що серед діючих цей тариф найбільш оптимальний для вас. Ми проаналізували, що серед діючих цей тариф найбільш оптимальний для вас”, – кажуть представники компанії.

До оновленого тарифу, який тепер коштуватиме 250 гривень за 4 тижні, входитиме:

Інтернет: 22 гігабайти. Безлімітні дзвінки у мережі. Дзвінки по Україні на номери інших операторів: 150 хвилини. Дзвінки за кордон: 50 хвилин (додзвонитися можна у 16 країн).

“Якщо у вас підключена послуга “Рік без абонплат”, вона зберігається до закінчення терміну її дії. Проте ви будете отримувати пакет послуг вже вашого нового тарифу. Упродовж 3 днів після зміни тарифу дзвінки в мережі будуть безкоштовні без додаткового поповнення, вартість інтернету: 15 грн за кожні 200 МБ (у межах 20 пакетів до кінця доби).“, – додали у Vodafone.

Зазначимо, що й інші українські мобільні оператори заявили про закриття багатьох тарифів. Відтак у Лайфселл закривають одразу 40 тарифних планів.