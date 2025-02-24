Мобилизация им не грозит: кто может воевать только добровольно

2501В Украине продолжается всеобщая мобилизация, охватывающая военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако, существуют категории граждан, которые могут присоединиться к армии только по собственному желанию. Кто же эти «добровольцы в погонах» и какие условия для них действуют?

«Право выбора”: кто может служить по зову сердца?

Отдельные категории мужчин имеют право на отсрочку от мобилизации или полное освобождение от службы из-за профессиональной деятельности или семейных обстоятельств. Однако, они могут стать в ряды ВСУ, если сами этого захотят.

Кто может стать добровольцем:

Женщины в возрасте до 60 лет, признанные ВВК годными к военной службе. Женщины, которые имеют желание и физическую возможность, могут добровольно вступить в ряды ВСУ, выбрав любую военную специальность.

Люди с инвалидностью, которые имеют желание и возможность служить. Даже имея инвалидность, граждане могут добровольно присоединиться к армии, выбрав специальность, которая соответствует их физическим возможностям.

Те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, но чувствует призвание защищать страну. Например, многодетные родители или те, кто ухаживает за лицами с инвалидностью, могут добровольно вступить в ряды ВСУ.

Призывники в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не проходили срочную службу, но хотят служить по контракту. Молодые люди, которые не проходили срочную службу, могут добровольно заключить контракт на прохождение военной службы.

Молодежь – особые условия и преимущества

Власти активно поощряют молодежь в возрасте 18 – 24 лет участвовать в армии, предлагая им подписать однолетние контракты. Эти контракты предусматривают ряд льгот, высокое денежное вознаграждение, возможность выезда за границу и тому подобное.

Добровольная мобилизация – это сознательный выбор патриотов, которые готовы защищать свою страну. Независимо от того, имеет ли человек право на отсрочку или нет, его решение стать в ряды ВСУ заслуживает уважения и поддержки.