Долари чи євро: експерти розповіли, у що не варто інвестувати в 2025 році

25Більшість українців звикли тримати заощадження в іноземній валюті. І за статистикою більшість надають перевагу саме доларам, якщо порівнювати з євро. Чомусь багатьом так звичніше та зручніше. Експерти кажуть, що у 2025 році ця звичка принесе багатьом користь. Саме доларам варто надавати перевагу, адже з великою ймовірністю долар зміцнюватиметься. Й не лише щодо гривні, а й стосовно європейської валюти також.

Мова про короткострокові перспективи

Економісти зазначають, що прогнозувати зараз щось на довгострокову перспективу не те що не правильно, а й неможливо. Мовляв, ринок дуже динамічний і все часто змінюється.

“Прагматичні висновки – короткостроково в парі долар-євро, як валюта заощаджень виграє долар. А середньострокового планування зараз взагалі немає, бо весь час змінюватиметься картина, це віддалене майбутнє навіть не варто намагатися вгадувати, лише слідкувати за поточною динамікою і формувати короткострокові прогнози“, – зазначив економіст Олексій Геращенко.

Геращенко пояснив, що це зумовлено низкою змін, які готуються в США цього року. Наприклад, Сполучені Штати Америки мали б виготовляти більше товарів й менше імпортувати з інших країн. Розвивати власний видобуток електроенергії, посилено захищати внутрішній ринок тарифами та митами, скорочувати дефіцит зовнішньої торгівлі та багато іншого.

Все це призведе до суттєвого зміцнення долара, як мінімум тому, що американці більше купуватимуть власні товари й попит на іноземну валюту зменшиться.

“У короткостроковому періоді долар зміцнюватиметься щодо євро. Євро у вересні коштував 1,1 долара, зараз 1,05. Думаю, що буде цього року і паритет 1:1. Можливо, короткостроково долар коштуватиме більше за євро вже цього року”, – резюмував Геращенко.