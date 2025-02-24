Вводят налоги для пенсионеров: сколько взыщут с пенсии уже в 2025 году
Пенсии в Украине не облагаются налогами, но некоторые пенсионеры все же обязаны платить налоги. Рассмотрим подробнее, какие именно налоги и в каких случаях нужно платить.
Налоги на доходы: кто платит?
Работающие пенсионеры в 2025 году обязаны платить налоги на доходы. Размер налога остается таким же, как и для работающих граждан не пенсионного возраста:
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%;
- военный сбор (ВС) – 5%.
Также пенсионеры обязаны уплатить налоги с других доходов, например, в случае наличия собственного бизнеса.
Земельный налог: кому придется платить?
Несмотря на земельные льготы для пенсионеров, земельный налог придется уплатить, если количество земли во владении превышает установленные нормы:
- 2 га – для ведения личного крестьянского хозяйства;
- в селах – 0,25 га, в поселках – 0,15 га, в городах – 0,10 га – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок);
- 0,10 га – для индивидуального дачного строительства;
- 0,01 га – для строительства гаражей;
- 0,12 га – для ведения садоводства.
Налоги на недвижимость: когда нужно платить?
Если жилье пенсионера превышает установленные нормы, раз в год он также должен платить налог на недвижимость:
- более 60 кв. м – для квартир;
- более 120 кв. м – для частных домов;
- свыше 180 кв. м, если есть квартира и дом.
При превышении установленных норм платить нужно только за «лишние квадраты». Размер ставки налога устанавливает местная власть, поэтому он отличается в разных регионах, однако не может превышать 1,5% размера минимальной зарплаты за 1 квадратный метр по состоянию на 1 января предыдущего года. То есть в 2025 году за 1 «лишний» квадратный метр придется заплатить не более 106,5 гривны.
То есть пенсии не облагаются налогом, но за все остальные виды доходов придется заплатить.
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