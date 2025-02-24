Запроваджують податки для пенсіонерів: скільки стягнуть з пенсії вже в 2025 році

24Пенсії в Україні не оподатковуються, але деякі пенсіонери все ж таки зобов’язані сплачувати податки. Розглянемо детальніше, які саме податки та в яких випадках потрібно сплачувати.

Податки на доходи: хто платить?

Працюючі пенсіонери у 2025 році зобов’язані сплачувати податки на доходи. Розмір податку залишається таким самим, як і для працюючих громадян не пенсійного віку:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;

військовий збір (ВЗ) – 5%.

Також пенсіонери зобов’язані сплатити податки з інших доходів, наприклад, у разі наявності власного бізнесу.

Земельний податок: кому доведеться платити?

Незважаючи на земельні пільги для пенсіонерів, земельний податок доведеться сплатити, якщо кількість землі у володінні перевищує встановлені норми:

2 га – для ведення особистого селянського господарства;

у селах – 0,25 га, у селищах – 0,15 га, у містах – 0,10 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);

0,10 га – для індивідуального дачного будівництва;

0,01 га – для будівництва гаражів;

0,12 га – для ведення садівництва.

Податки на нерухомість: коли потрібно платити?

Якщо житло пенсіонера перевищує встановлені норми, раз на рік він також має сплачувати податок на нерухомість:

понад 60 кв. м – для квартир;

понад 120 кв. м – для приватних будинків;

понад 180 кв. м, якщо є квартира і будинок.

При перевищенні встановлених норм платити потрібно лише за «зайві квадрати». Розмір ставки податку встановлює місцева влада, тому він відрізняється у різних регіонах, проте не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати за 1 квадратний метр станом на 1 січня попереднього року. Тобто 2025 року за 1 «зайвий» квадратний метр доведеться заплатити не більше 106,5 гривні.

Тобто пенсії не оподатковуються, але за всі інші види доходів доведеться сплатити.