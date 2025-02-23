Украинцы массово получают фальшивые платежки: как проверить подлинность и не переплатить

Получая платежку за коммунальные услуги, мы часто не задумываемся о том, что она может быть поддельной. Однако, в последнее время мошенники все чаще используют этот метод для выманивания денег. Как распознать подделку и защитить свои средства?

«Платежка-двойник”: как ее распознать?

Фальшивые платежки за газ, свет или воду могут выглядеть почти идентично настоящим. Однако, есть несколько признаков, которые помогут вам выявить подделку:

Несоответствие реквизитов: проверьте реквизиты, указанные в платежке, с официальными данными поставщика услуг.

Завышенная сумма: если сумма в платежке значительно отличается от обычной, это может быть признаком мошенничества.

Неизвестные каналы распространения: фальшивые платежки часто распространяются через почтовые ящики, электронную почту или мессенджеры.

Как не попасть на крючок мошенников?

Проверяйте реквизиты: всегда сверяйте реквизиты с официальными данными поставщика услуг.

Не спешите оплачивать: если у вас есть сомнения относительно платежки, не спешите ее оплачивать.

Используйте официальные каналы оплаты: оплачивайте коммунальные услуги через официальные приложения, банковские приложения или на сайте поставщика.

Сообщайте о подозрительных платежках: если вы получили фальшивую платежку, сообщите об этом в свою коммунальную компанию и в правоохранительные органы.

Кто в зоне риска?

Мошенники часто нацелены на уязвимые категории населения, такие как:

Пенсионеры: из-за их доверчивости и меньшей осведомленности с современными технологиями.

Беженцы: из-за их отсутствия доступа к официальным источникам информации и невозможности проверить реквизиты.

Когда мошенники активизируются?

Во время повышения тарифов: мошенники используют панику и непонимание новых тарифов для распространения фальшивых платежек.

Во время изменений в законодательстве: изменения в законодательстве могут вызвать путаницу, которая используется мошенниками.

Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам воспользоваться вашим доверием!