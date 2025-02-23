Українці отримують фальшиві платіжки: як перевірити справжність та не переплатити

24Отримуючи платіжку за комунальні послуги, ми часто не задумуємося про те, що вона може бути підробленою. Проте, останнім часом шахраї все частіше використовують цей метод для виманювання грошей. Як розпізнати підробку та захистити свої кошти?

“Платіжка-двійник”: як її розпізнати?

Фальшиві платіжки за газ, світло чи воду можуть виглядати майже ідентично справжнім. Проте, є кілька ознак, які допоможуть вам виявити підробку:

Невідповідність реквізитів: перевірте реквізити, вказані в платіжці, з офіційними даними постачальника послуг.

Завищена сума: якщо сума в платіжці значно відрізняється від звичайної, це може бути ознакою шахрайства.

Невідомі канали розповсюдження: фальшиві платіжки часто розповсюджуються через поштові скриньки, електронну пошту або месенджери.

Як не потрапити на гачок шахраїв?

Перевіряйте реквізити: завжди звіряйте реквізити з офіційними даними постачальника послуг.

Не поспішайте оплачувати: якщо у вас є сумніви щодо платіжки, не поспішайте її оплачувати.

Використовуйте офіційні канали оплати: оплачуйте комунальні послуги через офіційні додатки, банківські додатки або на сайті постачальника.

Повідомляйте про підозрілі платіжки: якщо ви отримали фальшиву платіжку, повідомте про це у свою комунальну компанію та в правоохоронні органи.

Хто в зоні ризику?

Шахраї часто націлені на вразливі категорії населення, такі як:

Пенсіонери: через їхню довірливість та меншу обізнаність з сучасними технологіями.

Біженці: через їхню відсутність доступу до офіційних джерел інформації та неможливість перевірити реквізити.

Коли шахраї активізуються?

Під час підвищення тарифів: шахраї використовують паніку та нерозуміння нових тарифів для поширення фальшивих платіжок.

Під час змін у законодавстві: зміни в законодавстві можуть викликати плутанину, що використовується шахраями.

Будьте пильними та не дозволяйте шахраям скористатися вашою довірою!