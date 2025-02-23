Выплатят до 3 000 гривен: кто уже после 24 февраля получит деньги прямо на карту
Украинцы, которые активно покупают товары отечественного производства, получают ежемесячный кэшбек в рамках программы «Национальный кэшбек», стартовавшей еще осенью. Однако, выплаты за декабрь до сих пор не поступили на карты. Разберемся, почему так произошло и как получить свои деньги.
Кэшбек за декабрь и январь
Не стоит волноваться, ведь в феврале 2025 года на карту поступят выплаты сразу за два месяца – декабрь и январь. Об этом неоднократно сообщали в Минэкономики. Деньги поступят на специальную карточку «Национального кэшбека» после 24 февраля.
Размер выплат зависит от того, сколько украинских товаров было приобретено в течение указанного периода. Деньги поступят на специальную карту «Национального кэшбэка», которую украинцы предварительно оформляли в одном из банков.
На что можно потратить кэшбэк?
- Оплата коммунальных услуг
- Оплата проезда в транспорте
- Оплата медицинских услуг
- Пополнение мобильного счета
- Донаты
Снять деньги в банкомате с карты «Национального кэшбэка» невозможно.
Как присоединиться к программе?
Если вы еще не участвуете в программе, можете присоединиться в любой момент. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении «Дія» и открыть специальную карту.
Почему кэшбэк не поступил?
Существует несколько причин, почему кэшбэк может не поступить на карту:
- Магазин не подключил кассовое оборудование к программе.
- Товар отсутствует в реестре программы.
- Магазин не зарегистрирован в программе.
- Технический сбой в работе платежного терминала.
Суммы кэшбэка – от 300 до 3000 гривен!
Максимальная сумма кэшбэка составляет 3000 гривен. За два месяца, особенно если вы активно покупали украинские товары в период новогодних праздников, вы можете получить даже 5000 гривен. Суммы кэшбэка могут варьироваться от 300 до 3000 гривен.
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