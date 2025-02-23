Выплатят до 3 000 гривен: кто уже после 24 февраля получит деньги прямо на карту

Украинцы, которые активно покупают товары отечественного производства, получают ежемесячный кэшбек в рамках программы «Национальный кэшбек», стартовавшей еще осенью. Однако, выплаты за декабрь до сих пор не поступили на карты. Разберемся, почему так произошло и как получить свои деньги.

Кэшбек за декабрь и январь

Не стоит волноваться, ведь в феврале 2025 года на карту поступят выплаты сразу за два месяца – декабрь и январь. Об этом неоднократно сообщали в Минэкономики. Деньги поступят на специальную карточку «Национального кэшбека» после 24 февраля.

Размер выплат зависит от того, сколько украинских товаров было приобретено в течение указанного периода. Деньги поступят на специальную карту «Национального кэшбэка», которую украинцы предварительно оформляли в одном из банков.

На что можно потратить кэшбэк?

Оплата коммунальных услуг

Оплата проезда в транспорте

Оплата медицинских услуг

Пополнение мобильного счета

Донаты

Снять деньги в банкомате с карты «Национального кэшбэка» невозможно.

Как присоединиться к программе?

Если вы еще не участвуете в программе, можете присоединиться в любой момент. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении «Дія» и открыть специальную карту.

Почему кэшбэк не поступил?

Существует несколько причин, почему кэшбэк может не поступить на карту:

Магазин не подключил кассовое оборудование к программе.

Товар отсутствует в реестре программы.

Магазин не зарегистрирован в программе.

Технический сбой в работе платежного терминала.

Суммы кэшбэка – от 300 до 3000 гривен!

Максимальная сумма кэшбэка составляет 3000 гривен. За два месяца, особенно если вы активно покупали украинские товары в период новогодних праздников, вы можете получить даже 5000 гривен. Суммы кэшбэка могут варьироваться от 300 до 3000 гривен.

Проверяйте информацию на официальных ресурсах и следите за обновлениями!