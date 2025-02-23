Виплатять до 3 000 гривень: хто вже після 24 лютого отримає гроші прямо на картку

Українці, які активно купують товари вітчизняного виробництва, отримують щомісячний кешбек у рамках програми “Національний кешбек”, що стартувала ще восени. Проте, виплати за грудень досі не надійшли на картки. Розберемося, чому так сталося та як отримати свої гроші.

Кешбек за грудень та січень

Не варто хвилюватися, адже в лютому 2025 року на карту надійдуть виплати одразу за два місяці – грудень та січень. Про це неодноразово повідомляли в Мінекономіки. Гроші надійдуть на спеціальну картку “Національного кешбеку” після 24 лютого.

Розмір виплат залежить від того, скільки українських товарів було придбано протягом зазначеного періоду. Гроші надійдуть на спеціальну картку “Національного кешбеку”, яку українці попередньо оформлювали в одному з банків.

На що можна витратити кешбек?

Оплата комунальних послуг

Оплата проїзду в транспорті

Оплата медичних послуг

Поповнення мобільного рахунку

Донати

Зняти гроші в банкоматі з картки “Національного кешбеку” неможливо.

Як приєднатися до програми?

Якщо ви ще не берете участь у програмі, можете приєднатися в будь-який момент. Для цього потрібно зареєструватися в додатку “Дія” та відкрити спеціальну картку.

Чому кешбек не надійшов?

Існує кілька причин, чому кешбек може не надійти на картку:

Магазин не підключив касове обладнання до програми.

Товар відсутній у реєстрі програми.

Магазин не зареєстрований у програмі.

Технічний збій у роботі платіжного терміналу.

Суми кешбеку – від 300 до 3000 гривень!

Максимальна сума кешбеку становить 3000 гривень. За два місяці, особливо якщо ви активно купували українські товари в період новорічних свят, ви можете отримати навіть 5000 гривень. Суми кешбеку можуть варіюватися від 300 до 3000 гривень.

Перевіряйте інформацію на офіційних ресурсах та слідкуйте за оновленнями!