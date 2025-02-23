А вы знаете как на украинском сказать «не умничай» на украинском: вы будете удивлены

В украинском языке нет прямого перевода устойчивого выражения «не умничай», но это не значит, что мы не можем выразить эту мысль ярко и колоритно. Существует множество вариантов, которые помогут вам передать оттенок высокомерия или нетерпения, не прибегая к кальке с русского.

Мудрить, химерить, вымудровывать – игра слов для остроумных

Если вы хотите подчеркнуть чрезмерную сложность высказываний вашего собеседника, можно использовать такие слова, как: мудрячить, химерить, вымудровывать, умудрять, мудрагелить. Они придадут вашей речи иронический оттенок и покажут, что вы не воспринимаете всерьез «рассуждения» оппонента.

«Не выдумывай», „не хитри“, „не мудри“ – просто и понятно

Если вы хотите высказаться более прямолинейно, можно использовать фразы: «не выдумывай», „не хитри“, „не мудри“. Они четко дадут понять вашему собеседнику, что вы не согласны с его мнением и считаете его слишком сложным или неправдивым.

«Не учи ученого» – народная мудрость на защите здравого смысла

Устойчивое выражение «не учи ученого» – это отличный способ показать, что вы не нуждаетесь в советах от человека, который считает себя умнее других. Также можно использовать поговорки: «Не учи ученого есть хлеб печеный» или „Не будь такой умный, как твоего отца дети“. Они придадут вашей речи колоритности и покажут, что вы цените народную мудрость.

Фразеологизмы – яркость и экспрессия

Существует множество фразеологизмов, которые можно использовать в такой ситуации:

«Не делай себя учителем» – покажите, что вы не нуждаетесь в поучениях.

«Не вытряхивай на всю округу» – заметьте, что не стоит хвастаться своими знаниями.

«Не мудри в кухне» – скажите, что не стоит усложнять простые вещи.

«Не лезь с глупой головой» – покажите, что не стоит вмешиваться в то, в чем не разбираешься.

«Не тяни одеяло на себя» – заметьте, что не стоит приписывать себе чужие заслуги.

«Не разговаривай, как кот о холодную кашу» – скажите, что не стоит говорить бессмысленные вещи.

Используйте эти варианты, чтобы ваша речь была не только правильной, но и остроумной и выразительной!