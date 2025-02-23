А ви знаєте як українською сказати “не умничай” українською: ви будете здивовані

В українській мові немає прямого перекладу сталого виразу «не умнічай», але це не означає, що ми не можемо висловити цю думку яскраво та колоритно. Існує безліч варіантів, які допоможуть вам передати відтінок зверхності або нетерпіння, не вдаючись до кальки з російської.

Мудрячити, химерити, вимудровувати – гра слів для дотепних

Якщо ви хочете підкреслити надмірну складність висловлювань вашого співрозмовника, можна використати такі слова, як: мудрячити, химерити, вимудровувати, розумувати, мудрагелити. Вони додадуть вашій мові іронічний відтінок та покажуть, що ви не сприймаєте всерйо “розумування” опонента.

“Не вигадуй”, “не хитруй”, “не мудруй” – просто та зрозуміло

Якщо ви хочете висловитися більш прямолінійно, можна використати фрази: «не вигадуй», «не хитруй», «не мудруй». Вони чітко дадуть зрозуміти вашому співрозмовнику, що ви не згодні з його думкою та вважаєте її надто складною або неправдивою.

“Не вчи вченого” – народна мудрість на захисті здорового глузду

Сталий вираз «не вчи вченого» – це чудовий спосіб показати, що ви не потребуєте порад від людини, яка вважає себе розумнішою за інших. Також можна використати приказки: «Не вчи вченого їсти хліба печеного» або «Не будь такий розумний, як твого батька діти». Вони додадуть вашій мові колоритності та покажуть, що ви цінуєте народну мудрість.

Фразеологізми – яскравість та експресія

Існує безліч фразеологізмів, які можна використати в такій ситуації:

“Не роби себе вчителем” – покажіть, що ви не потребуєте повчань.

“Не витрублюй на всю округу” – зауважте, що не варто хизуватися своїми знаннями.

“Не мудри в кухні” – скажіть, що не варто ускладнювати прості речі.

“Не лізь із дурною головою” – покажіть, що не варто втручатися в те, в чому не розбираєшся.

“Не тягни ковдру на себе” – зауважте, що не варто приписувати собі чужі заслуги.

“Не розмовляй, як кіт об холодну кашу” – скажіть, що не варто говорити беззмістовні речі.

Використовуйте ці варіанти, щоб ваша мова була не тільки правильною, але й дотепною та виразною!