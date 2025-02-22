Мобилизация после 50 лет: кого заберут в ближайшее время, а кому повестка не грозит

В Украине продолжается мобилизация, но для мужчин после 50 лет действуют особые условия. Кого могут призвать и какие военные специальности сейчас в приоритете – разберемся подробнее.

50+ – особые условия мобилизации

Общая мобилизация в Украине охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако для граждан, достигших 50-летнего возраста, действуют особые правила.

Согласно директиве Сухопутных войск, принятой в конце 2024 года, мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет происходит только по отдельному распоряжению Генштаба. Это касается тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности, или тех, кто может выполнять тыловые задачи – например, работать поварами или ремонтниками.

Физическая подготовка – ключевой фактор

Как пояснил член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский, физическая подготовка большинства мужчин в возрасте 50+ часто не позволяет выполнять боевые задачи, поэтому их привлечение в армию должно быть обоснованным.

Законопроект о снижении мобилизационного возраста

Осенью 2024 года в Верховную Раду подали законопроект, предусматривающий снижение верхней границы мобилизационного возраста с 60 до 55 лет. Авторы документа аргументировали это тем, что физическое состояние мужчин после 55 лет часто является неудовлетворительным, что влияет на боеспособность армии. Однако на тот момент власти не видели оснований для изменения мобилизационного возраста.

Военные специальности, которые в приоритете:

Дефицитные военно-учетные специальности.

Тыловые специальности (повара, ремонтники).

Важно:

Мобилизация мужчин 50+ происходит только по отдельному распоряжению Генштаба.

Физическая подготовка является ключевым фактором при принятии решения о мобилизации.

Законопроект о снижении мобилизационного возраста пока не поддержан.

Следите за официальной информацией по мобилизации, чтобы быть в курсе изменений!

В то же время общая мобилизация лиц в возрасте от 25 до 50 лет продолжается. И так будет как минимум до 9 мая этого года. Однако с большой вероятностью Верховная Рада в очередной раз будет голосовать за продление военного положения.