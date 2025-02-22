Мобілізація після 50  років: кого заберуть найближчим часом, а кому повістка не загрожує

01В Україні триває мобілізація, але для чоловіків після 50 років діють особливі умови. Кого можуть призвати та які військові спеціальності зараз у пріоритеті – розберемося детальніше.

50+ – особливі умови мобілізації

Загальна мобілізація в Україні охоплює чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте для громадян, які досягли 50-річного віку, діють особливі правила.

Згідно з директивою Сухопутних військ, ухваленою наприкінці 2024 року, мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років відбувається лише за окремим розпорядженням Генштабу. Це стосується тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності, або тих, хто може виконувати тилові завдання – наприклад, працювати кухарями чи ремонтниками.

Фізична підготовка – ключовий фактор

Як пояснив член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський, фізична підготовка більшості чоловіків віком 50+ часто не дозволяє виконувати бойові завдання, тож їх залучення до армії має бути обґрунтованим.

Законопроєкт про зниження мобілізаційного віку

Восени 2024 року до Верховної Ради подали законопроєкт, що передбачав зниження верхньої межі мобілізаційного віку з 60 до 55 років. Автори документа аргументували це тим, що фізичний стан чоловіків після 55 років часто є незадовільним, що впливає на боєздатність армії. Проте на той момент влада не бачила підстав для зміни мобілізаційного віку.

Військові спеціальності, які в пріоритеті:

Дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Тилові спеціальності (кухарі, ремонтники).

Важливо:

Мобілізація чоловіків 50+ відбувається лише за окремим розпорядженням Генштабу.

Фізична підготовка є ключовим фактором при прийнятті рішення про мобілізацію.

Законопроєкт про зниження мобілізаційного віку поки що не підтримано.

Слідкуйте за офіційною інформацією щодо мобілізації, щоб бути в курсі змін!

Водночас загальна мобілізація осіб у віці від 25 до 50 років триває. І так буде щонайменше до 9 травня цього року. Однак з великою ймовірністю Верховна Рада вкотре голосуватиме за подовження воєнного стану.