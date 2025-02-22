Пройдут масштабные перерасчеты: кому из украинцев уменьшат пенсию в 4 раза уже с марта

23В Украине продолжаются проверки пенсионных дел, во время которых Пенсионный фонд может уменьшить размер выплат. Например, если установлено, что часть зарплаты или стажа была учтена безосновательно.

«Нули» вместо зарплаты: истории пенсионеров

Одной пенсионерке с Днепропетровщины несколько лет назад коэффициент зарплаты уменьшили в 4 раза – с 2,2 до 0,5. Основной размер пенсии тогда составил лишь 958 гривен. Сегодня ее пенсия составляет 3370 грн – это минимальная выплата для лиц с полным стажем (для женщин – не менее 30 лет), которые не работают и которым исполнилось более 65 лет. Если бы не проверка, женщина получала бы около 7 тысяч гривен.

Пенсионный фонд объяснил, что в 2020 году ее пенсию инвентаризировали. Работники ПФУ поставили под сомнение достоверность зарплаты, указанной в справках женщины. Вместо указанных сумм за 70-е годы проставили нули. В результате пенсию посчитали так, будто женщина работала бесплатно, лишь с мизерной зарплатой в 2000-е годы.

Другому пенсионеру в 2020 году из расчета пенсии убрали справку о зарплате до 2000 года, что также значительно уменьшило пенсию.

Инвентаризация пенсионных дел: что нужно знать?

Существует порядок проведения инвентаризации пенсионных дел, утвержденный постановлением правления Пенсионного фонда. Периодически допускается выборочная проверка правильности оформления пенсий и достоверности выданных документов.

Во время проверок:

пенсию могут как увеличить, так и уменьшить;

основная цель – проверка достоверности данных.

Как защитить свои права?

Если вы не согласны с действиями местного управления ПФУ, можно подать жалобу в областное управление или в Пенсионный фонд Украины. Иногда это может быть действенным даже без обращения в суд.