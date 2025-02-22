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Пройдут масштабные перерасчеты: кому из украинцев уменьшат пенсию в 4 раза уже с марта

Yulia23.02.2025

23В Украине продолжаются проверки пенсионных дел, во время которых Пенсионный фонд может уменьшить размер выплат. Например, если установлено, что часть зарплаты или стажа была учтена безосновательно.

«Нули» вместо зарплаты: истории пенсионеров

Одной пенсионерке с Днепропетровщины несколько лет назад коэффициент зарплаты уменьшили в 4 раза – с 2,2 до 0,5. Основной размер пенсии тогда составил лишь 958 гривен. Сегодня ее пенсия составляет 3370 грн – это минимальная выплата для лиц с полным стажем (для женщин – не менее 30 лет), которые не работают и которым исполнилось более 65 лет. Если бы не проверка, женщина получала бы около 7 тысяч гривен.

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Пенсионный фонд объяснил, что в 2020 году ее пенсию инвентаризировали. Работники ПФУ поставили под сомнение достоверность зарплаты, указанной в справках женщины. Вместо указанных сумм за 70-е годы проставили нули. В результате пенсию посчитали так, будто женщина работала бесплатно, лишь с мизерной зарплатой в 2000-е годы.

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Другому пенсионеру в 2020 году из расчета пенсии убрали справку о зарплате до 2000 года, что также значительно уменьшило пенсию.

Инвентаризация пенсионных дел: что нужно знать?

Существует порядок проведения инвентаризации пенсионных дел, утвержденный постановлением правления Пенсионного фонда. Периодически допускается выборочная проверка правильности оформления пенсий и достоверности выданных документов.

Во время проверок:

  • пенсию могут как увеличить, так и уменьшить;
  • основная цель – проверка достоверности данных.

Как защитить свои права?

Если вы не согласны с действиями местного управления ПФУ, можно подать жалобу в областное управление или в Пенсионный фонд Украины. Иногда это может быть действенным даже без обращения в суд.

  • Сохраняйте все документы, подтверждающие ваш стаж и зарплату.
  • В случае возникновения вопросов обращайтесь в ПФУ за разъяснениями.
  • Не бойтесь обжаловать решения, с которыми вы не согласны.

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Yulia23.02.2025
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