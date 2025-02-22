Пройдут масштабные перерасчеты: кому из украинцев уменьшат пенсию в 4 раза уже с марта
23В Украине продолжаются проверки пенсионных дел, во время которых Пенсионный фонд может уменьшить размер выплат. Например, если установлено, что часть зарплаты или стажа была учтена безосновательно.
«Нули» вместо зарплаты: истории пенсионеров
Одной пенсионерке с Днепропетровщины несколько лет назад коэффициент зарплаты уменьшили в 4 раза – с 2,2 до 0,5. Основной размер пенсии тогда составил лишь 958 гривен. Сегодня ее пенсия составляет 3370 грн – это минимальная выплата для лиц с полным стажем (для женщин – не менее 30 лет), которые не работают и которым исполнилось более 65 лет. Если бы не проверка, женщина получала бы около 7 тысяч гривен.
Пенсионный фонд объяснил, что в 2020 году ее пенсию инвентаризировали. Работники ПФУ поставили под сомнение достоверность зарплаты, указанной в справках женщины. Вместо указанных сумм за 70-е годы проставили нули. В результате пенсию посчитали так, будто женщина работала бесплатно, лишь с мизерной зарплатой в 2000-е годы.
Другому пенсионеру в 2020 году из расчета пенсии убрали справку о зарплате до 2000 года, что также значительно уменьшило пенсию.
Инвентаризация пенсионных дел: что нужно знать?
Существует порядок проведения инвентаризации пенсионных дел, утвержденный постановлением правления Пенсионного фонда. Периодически допускается выборочная проверка правильности оформления пенсий и достоверности выданных документов.
Во время проверок:
- пенсию могут как увеличить, так и уменьшить;
- основная цель – проверка достоверности данных.
Как защитить свои права?
Если вы не согласны с действиями местного управления ПФУ, можно подать жалобу в областное управление или в Пенсионный фонд Украины. Иногда это может быть действенным даже без обращения в суд.
- Сохраняйте все документы, подтверждающие ваш стаж и зарплату.
- В случае возникновения вопросов обращайтесь в ПФУ за разъяснениями.
- Не бойтесь обжаловать решения, с которыми вы не согласны.
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