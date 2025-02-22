Пройдуть масштабні перерахунки: кому з українців зменшать пенсію в 4 рази вже з березня

В Україні тривають перевірки пенсійних справ, під час яких Пенсійний фонд може зменшити розмір виплат. Наприклад, якщо встановлено, що частина зарплати або стажу була врахована безпідставно.

“Нулі” замість зарплати: історії пенсіонерів

Одній пенсіонерці з Дніпропетровщини кілька років тому коефіцієнт зарплати зменшили в 4 рази – з 2,2 до 0,5. Основний розмір пенсії тоді склав лише 958 гривень. Сьогодні її пенсія становить 3370 грн – це мінімальна виплата для осіб з повним стажем (для жінок – не менше 30 років), які не працюють і яким виповнилося понад 65 років. Якби не перевірка, жінка отримувала б близько 7 тисяч гривень.

Пенсійний фонд пояснив, що в 2020 році її пенсію інвентаризували. Працівники ПФУ поставили під сумнів достовірність зарплати, вказаної в довідках жінки. Замість зазначених сум за 70-ті роки проставили нулі. В результаті пенсію порахували так, ніби жінка працювала безкоштовно, лише з мізерною зарплатою в 2000-ні роки.

Іншому пенсіонеру в 2020 році з розрахунку пенсії прибрали довідку про зарплату до 2000 року, що також значно зменшило пенсію.

Інвентаризація пенсійних справ: що потрібно знати?

Існує порядок проведення інвентаризації пенсійних справ, затверджений постановою правління Пенсійного фонду. Періодично допускається вибіркова перевірка правильності оформлення пенсій та достовірності виданих документів.

Під час перевірок:

пенсію можуть як збільшити, так і зменшити;

основна мета – перевірка достовірності даних.

Як захистити свої права?

Якщо ви не згодні з діями місцевого управління ПФУ, можна подати скаргу до обласного управління або до Пенсійного фонду України. Іноді це може бути дієвим навіть без звернення до суду.