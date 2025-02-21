Ваша карта будет заблокирована: чего нельзя делать при снятии наличных в банкомате?

Ежедневно множество украинцев снимают наличные через банкоматы. Это довольно простая процедура и, казалось бы, что может пойти не так. Но при некоторых действиях можно получить ряд проблем. В частности, ваша карта будет заблокирована, или же банкомат ее «зажует» и не отдаст. В финансовых учреждениях рассказали, в каких случаях такое может случиться.

Есть несколько опасных ситуаций

Совершенно во всех банках называют одинаковые ситуации.

К ним попали:

Неправильный ввод пин-кода. У вас есть три попытки, чтобы ввести пин-код, если же не упомянете правильную комбинацию цифр, то карта будет заблокирована, ведь система усомнится, что именно ее владелец пытается получить доступ к средствам. Карта размагнитилась. В лучшем случае банкомат будет просто возвращать ее вам, так как не сможет распознать. В худшем случае — банкомат «зажует» карту и вам придется в отделении банка перевыпускать ее. Во время использования банкомата исчез свет. В Украине в последние годы это довольно распространенное явление. Если так произошло, то карточка в большинстве случаев останется в банкомате. Вам нужно немедленно обратиться в отделение банка, объяснить ситуацию и следовать инструкциям специалистов.

Иногда могут происходить и технические сбои в работе банкомата. В таких случаях следует действовать так же, как и при отключениях электроэнергии. Чем быстрее вы обратитесь в отделение банка, тем легче будет процедура возврата карты. Будьте готовы к тому, что вам придется подтвердить собственное лицо. Для этого могут потребоваться личные документы, например, паспорт или электронная подпись.

О чем еще следует помнить?

В финучреждениях предостерегают клиентов по отношению к мошенникам, которые часто охотятся на тех, кто снимает наличные в банкомате. Перед использованием устройства убедитесь, что на клавиатуре нет никаких наклейок. Также, если сзади вас в очереди ждут другие люди, старайтесь прикрывать рукой клавиатуру, когда вводите пин-код.