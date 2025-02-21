Заощадите 30% на ліках: в уряді анонсували важливе нововведення для всіх українців

З 1 березня 2025 року ціни на 100 найпопулярніших ліків українського виробництва знизяться на 30%. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Які ліки подешевшають?

До списку увійшли 20 найпоширеніших лікарських засобів, які найчастіше купують українці. Серед них:

Ліки від кашлю та застуди

Антигістамінні препарати

Протизапальні та протиревматичні засоби

Вітаміни та мікроелементи

Ліки від тиску

Противиразкові засоби

Заспокійливі препарати

Очні краплі

Назальні спреї

З повним переліком ліків, ціни на які буде знижено, можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Чому це відбувається?

Зниження цін на ліки стало можливим завдяки домовленості з українськими фармацевтичними виробниками. Це стало результатом рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2024 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців».

Що це означає для нас?

Зниження цін на ліки – це, безумовно, хороша новина для всіх українців. Адже лікування часто є досить дорогим, і кожна знижка є важливою. Особливо це актуально для людей похилого віку та хронічно хворих, які змушені регулярно купувати ліки.

Які ще зміни чекають на фармацевтичний ринок?

Рішення РНБО передбачає також введення низки регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичному ринку. Це означає, що найближчим часом ми можемо очікувати й інших позитивних змін, спрямованих на те, щоб ліки стали більш доступними для українців.

Водночас експерти побоюються, що подібна ініціатива може обернутися дефіцитом певних препаратів. Через обмеження в націнці деякі препарати можуть зникнути з продажу. В такому разі залишиться лише одне рішення — покупка дорожчих імпортних аналогів.

Поки залишається лише чекати. Вже через тиждень ціни буде знижено, але чи стане помітно краще зможемо оцінити пізніше.