Вашу картку буде заблоковано: чого не можна робити під час зняття готівки у банкоматі?

Щоденно безліч українців знімають готівку через банкомати. Це доволі проста процедура й здавалося б, що може піти не так. Але при деяких діях можна отримати низку проблем. Зокрема, ваша картка буде заблокована, або ж банкомат її «зажує» та не віддасть. У фінансових установах розповіли в яких випадках таке може трапитися.

Є кілька небезпечних ситуацій

Абсолютно у всіх банках називають однакові ситуації.

До них потрапили:

Неправильне введення пін-коду. Ви маєте три спроби, щоб ввести пін-код, якщо ж не згадаєте правильну комбінацію цифр, то картка буде заблокована, адже система засумнівається, що це саме її власник намагається отримати доступ до коштів. Картка розмагнітилася. В кращому випадку банкомат просто повертатиме її вам, бо не зможе розпізнати. В гіршому випадку — банкомат «зажує» картку й вам доведеться у відділенні банку перевипускати її. Під час користування банкоматом зникло світло. В Україні останніми роками — це доволі поширене явище. Якщо так трапилося, то картка у більшості випадків залишиться в банкоматі. Вам потрібно негайно звернутись у відділення банку, пояснити ситуацію та слідувати інструкціям від фахівців.

Інколи можуть траплятися й технічні збої у роботі банкомата. В таких випадках потрібно діяти так, як і при відключеннях електроенергії. Чим швидше ви звернетесь у відділення банку, тим легшою буде процедура повернення картки. Будьте також готові до того, що вам доведеться підтвердити власну особу. Для цього можуть знадобитися особисті документи, наприклад, паспорт, або ж електронний підпис.

Про що ще варто памʼятати?

У фінустановах застерігають клієнтів щодо шахраїв, які часто полюють на тих, хто знімає готівку в банкоматі. Перш ніж користуватися пристроєм переконайтесь, що на клавіатурі немає ніяких наліпок. Також, якщо позаду вас в черзі очікують інші люди, намагайтесь прикривати рукою клавіатуру, коли вводите пін-код.