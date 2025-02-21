Зарплата 90 000 гривен и бронирование: в Украине открылись сотни вакансий с такими условиями

В связи с критической нехваткой некоторых специалистов украинские компании вынуждены существенно улучшать условия труда. Работодатели предлагают более высокие зарплаты, а также экономическое бронирование от мобилизации. Правда, такие условия готовы предложить не каждому, а только тем, кто может претендовать на должность водителя-дальнобойщика. Говорят, что именно этих специалистов очень не хватает. Водителей нужно как на внутренние, так и международные рейсы. Зарплата варьируется в зависимости от компании, однако в среднем это 70 000–90 000 гривен в месяц.

От чего зависит зарплата дальнобойщика?

Зарплата водителя-дальнобойщика зависит от ряда факторов. В первую очередь это опыт работы и загруженность. Также на размер оплаты оказывает влияние направление перевозок. Обычно на международных рейсах можно заработать больше, а на внутренних немного меньше. Имеют значение и категории, которыми владеет водитель. Ну и все зависит от компании, которая предлагает вакансию. Иногда две абсолютно одинаковые вакансии с одинаковыми условиями работы оплачиваются по-разному, потому что, например, у одной компании меньший дефицит работников, а в другой больше.

Также при выборе вакансии водителям советуют обращать внимание на наличие премий, дополнительных бонусов или наоборот наказаний и штрафов. К примеру, одна из столичных компаний кроме зарплаты предлагает еще и суточные бонусы в размере 450 гривен/сутки.

Ну и, конечно же, наличие бронирования, как одно из весомых преимуществ для таких работников. Все больше компаний пытаются соответствовать тем критериям, которые позволяют бронировать работников. Так они защищают себя не только от чрезвычайных ситуаций, но и обеспечивают водителям спокойные и комфортные условия работы.

Ищут не только дальнобойщиков

Отметим, что не только дальнобойщиков ищут украинские компании. Нужны и другие водители, например те, которые будут управлять общественным транспортом, осуществлять городские и междугородные перевозки, доставлять товары и т.д. Зарплата таких специалистов варьируется в пределах 30 000 гривен в зависимости от региона и ряда других факторов.