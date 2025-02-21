Зарплата 90 000 гривень та бронювання: в Україні відкрили сотні вакансій з такими умовами

03У звʼязку з критичним браком деяких спеціалістів українські компанії вимушені суттєво покращувати умови праці. Роботодавці пропонують вищі зарплати, а також економічне бронювання від мобілізації. Щоправда, такі умови готові запропонувати не кожному, а лише тим, хто може претендувати на посаду водія-далекобійника. Кажуть, що саме цих фахівців наразі дуже бракує. Водіїв потрібно як на внутрішні, так і міжнародні рейси. Зарплата варіюється залежно від компанії, однак в середньому це 70 000-90 000 гривень за місяць.

Від чого залежить зарплата далекобійника?

Зарплата водія-далекобійника залежить від низки факторів. В першу чергу це досвід роботи та завантаженість. Також на розмір оплати впливає напрямок перевезень. Зазвичай на міжнародних рейсах можна заробити більше, а на внутрішніх трохи менше. Мають значення й категорії, якими володіє водій. Ну і зрештою все залежить від компанії, яка пропонує вакансію. Інколи дві абсолютно однакові вакансії, з однаковими умовами роботи оплачуються по-різному, тому що, наприклад, в однієї компанії менший дефіцит працівників, а в іншій більший.

Також при виборі вакансії водіям радять звертати увагу на наявність премій, додаткових бонусів, або навпаки покарань та штрафів. Наприклад, одна зі столичних компаній окрім зарплати пропонує ще й добові бонуси у розмірі 450 гривень/доба.

Ну і звісно ж наявність бронювання, як один з вагомих переваг для таких працівників. Все більше компаній намагаються відповідати тим критеріям, які дозволяють бронювати працівників. Так вони захищають не лише себе від надзвичайних ситуацій, але й забезпечують водіям спокійні та комфортні умови роботи.

Шукають не лише далекобійників

Зазначимо, що не лише далекобійників шукають українські компанії. Потрібні й інші водії, наприклад, ті, що будуть керувати громадським транспортом, здійснювати міські та міжміські перевезення, доставляти товари тощо. Зарплата таких фахівців варіюється в межах 30 000 гривень залежно від регіону та низки інших факторів.