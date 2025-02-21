В Украине резко подорожал популярный продукт: такой скачок цены произошел впервые за 10 лет

С тех пор как война в Украине продолжается, регулярно наблюдается стремительное подорожание различных продуктов, товаров и услуг. Инфляция значительно быстрее, чем в довоенные годы, и кроме этого на ценообразование влияет и ряд других факторов: стоимость электроэнергии, стоимость транспортировки и т.д. В этот раз украинцев удивили цены на масло. Это довольно популярный продукт, от которого сложно полностью отказаться. Однако некоторые украинцы, вероятно, сильно сократят свое потребление масла, ведь цены на него выросли очень стремительно. Эксперты говорят, что за последние 10 лет столь стремительного подорожания масла не наблюдалось.

Чем это обусловлено?

За последний год стоимость масла выросла на треть, или примерно на 35%, если быть более точным. Этот показатель побил рекорд, зафиксированный в 2017 и 2024 годах. Тогда масло дорожало сразу на 30%.

“Основным драйвером является товарный рынок – нефасованное масло, которое продается крупными партиями, в том числе экспортируется или импортируется. И именно здесь кроются положительные новости для потребителей“, – подчеркивают эксперты.

Специалисты отмечают, что, несмотря на такие цифры, потребительские цены на масло все же понемногу стабилизируются. Это указывает на наличие акционных предложений на данный продукт, которые можно найти в некоторых торговых сетях.

Будет ли дешеветь масло и дальше, станет известно уже в марте, ведь примерно в феврале публикуют официальную статистику по изменению цен анализируя предыдущий период и прогнозы на текущий год.

Что касается того, почему такие цены, то причин несколько. В частности, и активный экспорт масла в другие страны.

«Еще совсем недавно из-за высоких цен мирового рынка, активным был именно экспорт. И по этой же причине – высокий уровень цен на масло на мировом рынке – импорт масла в Украину сократился, был невыгоден. Соответственно, на внутреннем рынке товара стало меньше, и цена на него выросла», – говорят эксперты.

На цену масла повлияла и стоимость молока, которая тоже выросла, особенно в течение осенне-зимнего периода.