В Україні різко подорожчав популярний продукт: такий стрибок ціни відбувся вперше за 10 років

Відколи триває війна в Україні регулярно спостерігається стрімке подорожчання різних продуктів, товарів та послуг. Інфляція значно стрімкіша ніж у довоєнні роки, й окрім цього на ціноутворення впливає й низка інших факторів: вартість електроенергії, вартість транспортування тощо. Цього разу українців здивували ціни на масло. Це доволі популярний продукт від котрого складно повністю відмовитися. Однак деякі українці ймовірно сильно скоротять своє споживання масла, але ціни на нього зросли дуже стрімко. Експерти кажуть, що за останні 10 років такого стрімкого подорожчання масла не спостерігалося.

Чим це зумовлено?

За останній рік вартість масла зросла на третину, або приблизно на 35% якщо бути більш точним. Цей показник побив рекорд, який зафіксували у 2017 та 2024 роках. Тоді масло дорожчало одразу на 30%.

“Основним драйвером є товарний ринок – нефасоване масло, яке продається великими партіями, зокрема експортується або імпортується. І саме тут криються позитивні новини для споживачів”, – наголошують експерти.

Фахівці наголошують, що попри такі цифри, споживчі ціни на масло все ж потроху стабілізуються. На це вказує наявність акційних пропозицій на даний продукт, які можна знайти у деяких торгових мережах.

Чи буде дешевшати масло й надалі, стане відомо вже у березні, адже приблизно у лютому публікують офіційну статистику щодо зміни цін аналізуючи попередній період та прогнози на поточний рік.

Щодо того, чому такі ціни, то причин є декілька. Зокрема, й активний експорт масла в інші країни.

«Ще зовсім недавно через високі ціни світового ринку, активним був саме експорт. І через цю ж причину – високий рівень цін на масло на світовому ринку – імпорт масла в Україну скоротився, був невигідним. Відповідно, на внутрішньому ринку товару стало менше і ціна на нього зросла», – кажуть експерти.

На ціну масла вплинула й вартість молока, яка теж зросла, особливо протягом осінньо-зимового періоду.