У Vodafone назвали тарифні плани, які суттєво подорожчають вже з 1 березня
Вкотре мобільні оператори говорять про подорожчання тарифних планів. На днях ми писали про те, що компанія Лайфселл закриває близько 40 тарифних планів й натомість пропонує абонентам перейти на дорожчі пропозиції. І ось, черга дійшла й до Водафон. У компанії повідомили, що з 1 березня подорожчає низка контрактних тарифів. Й подорожчання буде суттєвим, тарифи зростуть в ціні мінімум на 50-100 гривень. Кому варто приготуватися до змін?
Перелік тарифів, які подорожчають
Відомо, що подорожчають такі тарифи, як: Red Pro, Red Start, Red Max, Red Unlim Plus та Red Unlim Max.
Ось, як виглядатиме їх ціна та наповнення:
- Red Pro подорожчає на 70 гривень й коштуватиме
330 гривень. Водночас буде збільшено обсяг інтернету до 50 ГБ. Також абоненти отримають більше дзвінків та смс.
- Red Start подорожчає на 50 гривень та коштуватиме 240 гривень. Наповнення пакета залишиться без змін.
- Red Max подорожчає на 70 гривень і коштуватиме 400 гривень. Пакет отримає нову назву — Red Unlim.
- Red Unlim Plus подорожчає на 70 гривень і коштуватиме 470 гривень й наповнення пакета теж залишиться без змін.
- Red Unlim Max здорожчає на 75 гривень і коштуватиме 575 гривень. Наповнення не зміниться.
Також подорожчає й тариф ULTRA. Його подорожчання найвагоміше — одразу на 100 гривень, з 600 до 700 гривень на місяць. Наповнення тарифу не зміниться.
“Ви отримаєте безлімітний інтернет на максимальній швидкості. А послуги Online, Social та Video Pass стануть недоступними”, – прокоментували в компанії це подорожчання.
Також у Водафон додали, що якщо в абонентів в рамках одного з цих тарифів підключена послуга «Рік без абонплати», то вони зможуть користуватись нею на старих умовах допоки не вийде її термін дії. Потім послугу можна буде підключити заново.
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