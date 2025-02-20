У Vodafone назвали тарифні плани, які суттєво подорожчають вже з 1 березня

Вкотре мобільні оператори говорять про подорожчання тарифних планів. На днях ми писали про те, що компанія Лайфселл закриває близько 40 тарифних планів й натомість пропонує абонентам перейти на дорожчі пропозиції. І ось, черга дійшла й до Водафон. У компанії повідомили, що з 1 березня подорожчає низка контрактних тарифів. Й подорожчання буде суттєвим, тарифи зростуть в ціні мінімум на 50-100 гривень. Кому варто приготуватися до змін?

Перелік тарифів, які подорожчають

Відомо, що подорожчають такі тарифи, як: Red Pro, Red Start, Red Max, Red Unlim Plus та Red Unlim Max.

Ось, як виглядатиме їх ціна та наповнення:

Red Pro подорожчає на 70 гривень й коштуватиме

330 гривень. Водночас буде збільшено обсяг інтернету до 50 ГБ. Також абоненти отримають більше дзвінків та смс. Red Start подорожчає на 50 гривень та коштуватиме 240 гривень. Наповнення пакета залишиться без змін. Red Max подорожчає на 70 гривень і коштуватиме 400 гривень. Пакет отримає нову назву — Red Unlim. Red Unlim Plus подорожчає на 70 гривень і коштуватиме 470 гривень й наповнення пакета теж залишиться без змін. Red Unlim Max здорожчає на 75 гривень і коштуватиме 575 гривень. Наповнення не зміниться.

Також подорожчає й тариф ULTRA. Його подорожчання найвагоміше — одразу на 100 гривень, з 600 до 700 гривень на місяць. Наповнення тарифу не зміниться.

“Ви отримаєте безлімітний інтернет на максимальній швидкості. А послуги Online, Social та Video Pass стануть недоступними”, – прокоментували в компанії це подорожчання.

Також у Водафон додали, що якщо в абонентів в рамках одного з цих тарифів підключена послуга «Рік без абонплати», то вони зможуть користуватись нею на старих умовах допоки не вийде її термін дії. Потім послугу можна буде підключити заново.