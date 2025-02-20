В Vodafone назвали тарифные планы, которые существенно подорожают уже с 1 марта

В который раз мобильные операторы говорят о подорожании тарифных планов. На днях мы писали о том, что компания Лайфселл закрывает около 40 тарифных планов и предлагает абонентам перейти на более дорогие предложения. И вот очередь дошла и до Водафона. В компании сообщили, что с 1 марта подорожает ряд контрактных тарифов. И удорожание будет существенным, тарифы вырастут в цене минимум на 50-100 гривен. Кому следует приготовиться к переменам?

Перечень тарифов, что подорожают

Известно, что подорожают такие тарифы как Red Pro, Red Start, Red Max, Red Unlim Plus и Red Unlim Max.

Вот как будет выглядеть их цена и наполнение:

Red Pro подорожает на 70 гривен и будет стоить

330 гривен. В то же время, будет увеличен объем интернета до 50 ГБ. Также абоненты получат больше звонков и смс. Red Start подорожает на 50 гривен и обойдется в 240 гривен. Наполнение пакета останется без изменений. Red Max подорожает на 70 гривен и обойдется в 400 гривен. Пакет получит новое название – Red Unlim. Red Unlim Plus подорожает на 70 гривен и обойдется в 470 гривен и наполнение пакета тоже останется без изменений. Red Unlim Max подорожает на 75 гривен и обойдется в 575 гривен. Наполнение не изменится.

Также подорожает тариф ULTRA. Его подорожание самое большое — сразу на 100 гривен, с 600 до 700 гривен в месяц. Наполнение тарифа не изменится.

“Вы получите безлимитный интернет на максимальной скорости. А услуги Online, Social и Video Pass станут недоступными“, – прокомментировали это подорожание в компании.

Также в Водафон добавили, что если у абонентов в рамках одного из этих тарифов подключена услуга “Год без абонплаты”, то они смогут пользоваться ею на старых условиях до тех пор, пока не выйдет ее срок действия. Затем услугу можно подключить заново.