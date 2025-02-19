Сколько нужно зарабатывать в 2025 году, чтобы получать коммунальные льготы

Многие украинцы имеют право на субсидии и коммунальные льготы. Однако, чтобы получать их, нужно либо обладать определенным социальным статусом, например, быть ветераном войны, либо иметь низкий доход и другие достижения перед Родиной. Каждый год размер дохода меняется. Все зависит от уровня инфляции, минимальной зарплаты и минимального прожиточного минимума. В Пенсионном Фонде уже объявили, каким должен быть максимальный доход в 2025 году, чтобы домохозяйство могло еще претендовать на льготы.

Речь о льготах, а не субсидии

Стоит отметить, что в этом случае речь идет именно о коммунальных льготах, а не о субсидии для которой требования менее жесткие. Что касается льгот, то в ПФУ заявили, что средний совокупный доход на семью не должен превышать 4240 гривен.

«Для некоторых категорий граждан льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленного уровня дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2025 году – 4 240 грн)», — указано на сайте ПФУ.

Доходы льготника и всех членов его семьи будут брать за третий и четвертый квартал прошлого года. Сверяться с данными, которые внесены в Государственную Налоговую Службу Украины. Обычно финансовую информацию льготники должны были предоставить до 10 февраля 2025 года. Если это произошло, то скоро в ПФУ смогут рассчитать коммунальные льготы и направят их людям.

Также в ПФУ заявили, что если ваш доход превышает указанную сумму, вы можете попытаться оформить жилищную субсидию.

«Если среднемесячный совокупный доход семьи льготника на одного человека превышает предельный уровень, дающий право на налоговую социальную льготу (4 240 грн), можно обратиться за жилищной субсидией», — добавляют в ПФУ.