Скільки потрібно заробляти у 2025 році, щоб отримувати комунальні пільги

03Багато українців мають право на субсидії та комунальні пільги. Однак, щоб отримувати їх потрібно або володіти певним соціальним статусом, наприклад, бути ветераном війни, або ж мати низький дохід та інші заслуги перед Батьківщиною. Кожного року розмір доходу змінюється. Все залежить від рівня інфляції, мінімальної зарплати та мінімального прожиткового мінімуму. У Пенсійному Фонді вже оголосили, яким має бути максимальний дохід у 2025 році, щоб домогосподарство ще могло претендувати на пільги.

Мова про пільги, а не субсидію

Варто зазначити, що в цьому випадку мова саме про комунальні пільги, а не субсидію для якої вимоги менш жорсткі. Щодо пільг, то у ПФУ заявили, що середній сукупний дохід на родину не має перевищувати 4 240 гривень.

«Для деяких категорій громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не перевищує встановленого рівня доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2025 році – 4 240 грн)», – зазначено на офіційному сайті ПФУ.

Доходи пільговика та усіх членів його родини будуть брати за третій та четвертий квартал минулого року. Звірятимуть з даними, які внесені до Державної Податкової Служби України. Зазвичай фінансову інформацію пільговики повинні були подати до 10 лютого 2025 року. Якщо це відбулося, то невдовзі у ПФУ зможуть розрахувати комунальні пільги та направлять їх людям.

Також у ПФУ заявили, що якщо ваш дохід перевищує зазначену суму, то ви можете спробувати оформити житлову субсидію.

«Якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика на одну особу перевищує граничний рівень, що дає право на податкову соціальну пільгу (4 240 грн), можна звернутися за житловою субсидією», – додають у ПФУ.