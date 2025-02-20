Samsung Galaxy S24 Ultra став знімати відео на рівні S25 Ultra у новій беті One UI 7

Компанія Samsung випустила чергову тестову збірку One UI 7 beta для Galaxy S24, Galaxy S24+ і Galaxy S24 Ultra в Індії та Південній Кореї. Вона містить деякі виправлення помилок і нові функції, одна з яких перейшла із серії Galaxy S25.

Йдеться про можливість запису відео в Log. Для цього достатньо увімкнути в налаштуваннях камери опцію Log. Після увімкнення режим відображатиметься в правому верхньому кутку додатка камери.

Зверніть увагу, що записані відео Log будуть виглядати бляклими і сірими, оскільки їх потрібно «фарбувати» вручну в додатку «Галерея» або інших утилітах.

На жаль, терміни виходу загальнодоступної збірки One UI 7 досі невідомі.