vivo представила смартфони Y50s та Y50e: батарея 6000 мАг та захист IP64

Компанія vivo поповнила свій асортимент двома новими смартфонами початкового рівня — Y50s 5G та Y50e 5G. Обидві моделі роблять ставку на тривалий час автономної роботи, маючи ідентичний дизайн, але відрізняються швидкістю пам’яті та потужністю зарядки.

Спільні характеристики Обидва гаджети побудовані на базі процесора MediaTek Dimensity 6300. Лицьову панель займає 6,74-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю HD+ (1600×720) та частотою оновлення 90 Гц. За фотоможливості відповідає скромний набір камер: основний модуль на 13 Мп та фронтальна камера на 5 Мп. Головна перевага новинок — акумулятор ємністю 6000 мАг. Також смартфони отримали захист від пилу та вологи за стандартом IP64, 3,5-мм роз’єм для навушників, ІЧ-порт та працюють на Android 15 з оболонкою OriginOS 5.

Відмінності моделей

vivo Y50e 5G — молодша версія. Вона отримала 6 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 128 ГБ старого повільного формату eMMC 5.1. Потужність зарядки обмежена 15 Вт.

— молодша версія. Вона отримала 6 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 128 ГБ старого повільного формату eMMC 5.1. Потужність зарядки обмежена 15 Вт. vivo Y50s 5G — просунута версія. Пропонується з 6, 8 або 12 ГБ ОЗП та накопичувачем на 256 ГБ швидшого стандарту UFS 2.2. Ця модель підтримує швидку зарядку на 44 Вт.

Ціни Смартфони вже надійшли у продаж у Китаї. Вартість Y50e 5G (6/128 ГБ) становить $215, а ціна на Y50s 5G стартує від $260 за версію 6/256 ГБ.