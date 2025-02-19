Показания некоторых счетчиков не будут больше принимать: это приведет к увеличению цифр в платежках

Все коммунальные службы, которые начисляют оплату за коммунальные услуги по показателям счетчиков, сделали важное заявление. Говорят, что больше не будут принимать показатели тех домохозяйств, которые не провели плановую поверку счетчика. Согласно установленным правилам такую ​​поверку потребители должны проводить раз в четыре года (за свой счет). Поверку могут проводить только профильные работники, представители организации, поставляющей услуги. Если нужно заменить счетчик, этим тоже должны заниматься эксперты. Самостоятельно снимать, или вообще трогать прибор нельзя, ведь можно получить большой штраф.

Что будет, если не произвести поверку счетчика?

Как отмечено выше, коммунальные службы не будут принимать показатели от таких домохозяйств. Что касается начисления услуг, то их будут осуществлять, ориентируясь на среднее значение, рассчитанное за последние месяцы. Это означает, что суммы в платежках будут значительно выше, чем рассчитанные по данным счетчика. Чтобы не переплачивать, потребителям нужно обратиться к поставщику услуг и заказать поверку или уточнить, как действовать в такой ситуации.

Почему некоторым начисляют плату за услуги, которыми люди не пользуются?

Еще один актуальный вопрос по теме – это начисление тарифа за транспортировку газа. Некоторые домохозяйства возмущаются, почему должны платить за эту услугу, ведь они уже давно не пользуются газом полностью перейдя на электричество. Но пока к вашему дому будет подключена газовая труба вам нужно платить за эту услугу, даже если газом вы не пользуетесь. Чтобы не платить, следует обращаться в соответствующие службы и потребовать отсоединить вас от газовой трубы.