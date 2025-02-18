Известный астролог поделился точной датой окончания войны и рассказал, как это будет происходить

Вероятную дату окончания войны прогнозировали уже не единожды. Астрологи, нумерологи, тарологи и другие представители подобных наук наперебой делятся своими прогнозами, которые, к сожалению, пока не сбылись. Однако некоторые специалисты еще раньше отмечали, что война будет продолжаться точно до 2025 года и одним из таких астрологов является Дмитрий Уранус. Он отмечает, что и сейчас придерживается своей позиции и говорит, что война будет продолжаться в 2025 году, но есть большая вероятность, что в этом же году она и закончится. Дмитрий назвал ожидаемый период окончания войны и сказал, какие еще события могут ждать украинцев.

Когда кончится война?

Дмитрий Уранус отмечает, что все карты, которые он изучил и проанализировал, показывают, что в конце апреля будет много переломных событий и возможно наступит если не полноценный мир, то по крайней мере полное прекращение боевых действий.

«Весной откроется реальная возможность проведения эффективных переговоров о прекращении огня, перемирия или о замораживании конфликта. Эти процессы будут растянуты во времени на несколько месяцев», – добавил Уранус.

То есть эксперт отмечает, что война весной может окончиться не победой одной из сторон, а посредством мирных переговоров.

Также Уранус добавил, что видит еще одну вероятную дату окончания боевых действий, и она приходится на конец лета.

“Самая поздняя дата окончания этой стадии войны – июль-август 2025 года. Но точно ко дню Независимости Украины“, — отметил астролог.

Есть и отрицательный прогноз

Не обошлось и без ложки дегтя в этих прогнозах. Астролог добавил, что все может обернуться и крайне негативно, если война затянется до осени. Конечно такая вероятность мала, ведь карты указывают на противоположное. Однако если все же одна из сторон не согласится прекращать огонь, то для Украины это будет иметь плачевные последствия.