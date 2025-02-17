Один из крупнейших украинских банков посоветовал клиентам заменить свои пластиковые карты

С тех пор как в Украине продолжается военное положение, произошло немало изменений в различных сферах деятельности. Например, многие изменения произошли в банковской сфере. Для удобства пользователей банки объединились и теперь можно снимать наличные деньги в любом банкомате оплачивая ту же комиссию, которую вы платили бы в своем банке. Также изменения коснулись и процесса перевыпуска карт. Из-за того, что многие находятся за границей, или же на оккупированной территории, или близко к зоне боевых действий, людям разрешили пользоваться карточками, которые уже просрочены. Они работают, как всегда, единственное, что нельзя делать — это осуществлять интернет-оплаты. Но сейчас банки решили и этот вопрос.

Людей призывают открывать Digital-карты

Чтобы не ограничивать себя в полноте банковских услуг, банки призывают людей открывать Digital-карты. Для этого вам понадобится только мобильное приложение Приват 24 и несколько минут свободного времени. Алгоритм действий следующий: переходите в раздел «Все карты», выбираете пункт «Добавить» и выбираете «Digital-карта». Уже через несколько минут она окажется в вашем меню.

“С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона и даже снимать наличные с банкоматов ПриватБанка“, – рассказали в банке.

Также отныне можно и перевыпустить карточку далеко от ближайшего отделения. Заказать перевыпуск карты можно в приложении. Также можно сразу же заказать ее доставку по нужному адресу или даже за границу.

Что еще изменится в банковской системе?

Есть еще одна достаточно важная новость. В НБУ готовы отменить ограничения по лимитам на переводы, которые сейчас составляют 150 000 гривен в месяц. Напомним, что сейчас действуют лимиты на переводы на карты физических лиц. В то же время на карты ФЛП или волонтеров, которые работают официально, можно переводить средства в безлимитном количестве. Раньше были заявления о том, что эти лимиты будут еще строже. Однако сейчас НБУ изменил решение и готов совсем отменить их, если банки продемонстрируют готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.

“1 февраля вступил в силу меморандум, согласно которому банки определили соответствующую процедуру проверки клиентов. Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы. Если они будут эффективны, НБУ, как и обещал, отменит ограничение в 150 000 грн для карточных переводов”, — рассказал глава НБУ Андрей Пышный.