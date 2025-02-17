Один з найбільших українських банків порадив клієнтам замінити свої пластикові картки

Відколи в Україні триває воєнний стан, то відбулося чимало змін у різних сферах діяльності. Наприклад, багато змін відбулося у банківській сфері. Для зручності користувачів банки обʼєдналися й тепер можна знімати готівку у будь-якому банкоматі оплачуючи ту ж комісію, що ви платили б у своєму банку. Також, зміни торкнулися й процесу перевипуску карток. Через те, що багато людей знаходяться за кордоном, або ж на окупованій території, чи близько до зони бойових дій, людям дозволили користуватися картками, які вже є протермінованими. Вони працюють, як і завжди, єдине, що не можна робити — це здійснювати інтернет-оплати. Але, наразі банки вирішили й це питання.

Людей закликають відкривати Digital-картки

Щоб не обмежувати себе у повноті банківських послуг банки закликають людей відкривати Digital-картки. На це вам знадобиться лише мобільний додаток Приват 24 та кілька хвилин вільного часу. Алгоритм дій наступний: переходите до розділу «Всі картки», обираєте пункт «Додати» і обираєте «Digital-картка». Вже через кілька хвилин вона опиниться у вашому меню.

“З нею ви можете робити оплати в торгівельній мережі за допомогою смартфона і навіть знімати готівку з банкоматів ПриватБанку“, – розповіли в банку.

Також відтепер можна й перевипустити картку бувши далеко від найближчого відділення. Замовити перевипуск картки можна у додатку. Також можна одразу ж замовити її доставку за потрібною адресою або навіть за кордон.

Що ще зміниться у банківській системі?

Є ще одна доволі важлива новина. В НБУ готові скасувати обмеження щодо лімітів на перекази, які зараз становлять 150 000 гривень у місяць. Нагадаємо, що наразі діють ліміти на перекази на картки фізичних осіб. Водночас на картки ФОП, або волонтерів, які працюють офіційно, можна переказувати кошти у безлімітній кількості. Раніше були заяви про те, що ці ліміти будуть ще суворішими. Однак зараз НБУ змінив рішення й готовий зовсім скасувати їх, якщо банки продемонструють готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів.

“1 лютого набув чинності меморандум, згідно з яким банки визначили відповідну процедуру перевірки клієнтів. Місяць-два дивитимемося, як працюватимуть оновлені процеси. Якщо вони будуть ефективні, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження в 150 000 грн для карткових переказів“, – розповів голова НБУ Андрій Пишний.