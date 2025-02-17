Змінилися правила обміну валюти: скільки доларів можна продати за один раз

В Україні постійно оновлюються правила роботи різноманітних банків та фінансових установ. Банки намагаються створити для клієнтів якомога кращий та комфортніший сервіс. Наприклад, відтепер, щоб обміняти долари на готівкові гривні не обовʼязково йти до каси банку, чи до обмінника. Ви можете зробити все просто через термінал. Принаймні таку послугу організували у ПриватБанку. Кажуть, що це для зручності клієнтів, адже їм не доведеться стояти в чергах та й загалом обміняти долари можна буде у будь-який час доби та у найближчому від дому терміналі. Єдиний нюанс, який треба враховувати — ліміти на обмін валюти.

Скільки можна обміняти доларів за один раз

В ПриватБанку заявили, що за один раз можна обміняти максимум 1000 доларів або євро. На момент обміну використовуватиметься актуальний курс валют, який зазначений на сайті ПриватБанку. Гроші термінал видаватиме готівкою, а якщо буде залишок до 100 гривень, то його можна буде перерахувати на картку або номер телефону.

“Ви можете обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій. Отримуйте готівкові гривні одразу після операції, без зарахування на картку. Використовується готівковий курс ПриватБанку, а решта до 100 грн зараховується на вашу картку або мобільний рахунок“, – заявляють представники банку.

Чи буде дорожчати долар?

За останній час спостерігається тенденція до подорожчання валюти. Це спровокувало деякий ажіотаж серед населення. Люди почали активніше скуповувати долари хвилюючись за те, що вони ще більше дорожчатимуть.

Експерти пояснили, що це може бути виправдано, адже за прогнозами долар може коштувати 45-46 гривень, що звісно більше ніж зараз. Проте економісти радять людям вкладати гривні не в валюту, а в облігації внутрішніх державних позик.

“Тримання грошей в ОВДП буде вигіднішим, тому що вам валюта дасть у кращому разі 10% у перерахунку на гривні, а ОВДП чистими дасть 16%. Тому порада для українців на 2025 рік саме така. Що буде у 2026-му році, наразі ніхто не знає”, – заявляють експерти.