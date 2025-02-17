Изменились правила обмена валюты: сколько долларов можно продать за один раз

В Украине постоянно обновляются правила работы банков и финансовых учреждений. Банки пытаются создать для клиентов как можно лучший и более комфортный сервис. Например, теперь, чтобы обменять доллары на наличные гривны не обязательно идти в кассу банка или обменник. Вы можете сделать все просто через терминал. По крайней мере, такую ​​услугу организовали в ПриватБанке. Говорят, что это для удобства клиентов, ведь им не придется стоять в очередях и вообще обменять доллары можно будет в любое время суток и в ближайшем от дома терминале. Единственный нюанс, который нужно учитывать – лимиты на обмен валюты.

Сколько можно обменять долларов за один раз

В ПриватБанке заявили, что за раз можно обменять максимум 1000 долларов или евро. На момент обмена будет использоваться актуальный курс валют, указанный на сайте ПриватБанка. Деньги терминал будет выдавать наличными, а если будет остаток до 100 гривен, то его можно будет перечислить на карту или номер телефона.

“Вы можете обменять наличную валюту на наличные гривны в устройствах банка круглосуточно и без дополнительных комиссий. Получайте наличные гривны сразу после операции, без зачисления на карту. Используется наличный курс ПриватБанка, а остальные до 100 грн зачисляются на вашу карту или мобильный счет”, – заявляют представители банка.

Будет ли дорожать доллар?

В последнее время наблюдается тенденция к подорожанию валюты. Это спровоцировало некоторый ажиотаж среди населения. Люди стали активнее скупать доллары, волнуясь за то, что они будут еще больше дорожать.

Эксперты объяснили, что это может быть оправдано, ведь по прогнозам доллар может стоить 45-46 гривен, что, конечно, больше чем сейчас. Однако экономисты советуют людям вкладывать гривны не в валюту, а в облигации внутренних государственных ссуд.

“Хранение денег в ОВГЗ будет выгоднее, потому что вам валюта даст в лучшем случае 10% в пересчете на гривны, а ОВГЗ чистыми даст 16%. Поэтому совет для украинцев на 2025 год именно такой. Что будет в 2026 году, пока никто не знает“, – заявляют эксперты.