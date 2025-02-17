Ніколи цього не робіть: які ваші дії “вбивають” двигун авто

Деякі водії вважають, що рух “внатяг” – це запорука довгого життя мотора. Вони навмисно обирають високу передачу, знижуючи оберти двигуна. На перший погляд, це здається економічним стилем водіння, але на практиці такий підхід лише прискорює знос двигуна.

Чому їзда “внатяг” шкодить двигуну?

Вібрація та детонація: при малих обертах мотор починає вібрувати через детонацію. Це негативно впливає на підшипники та вал двигуна, а також руйнує зчеплення та коробку передач.

Недостатнє змащення: при низьких обертах падає тиск в масляній системі, що призводить до недостатнього змащення елементів двигуна. Вкладиші колінвала та поршнева група поступово втрачають антифрикційний шар, що може призвести до капітального ремонту.

Нагар: їзда “внатяг” сприяє накопиченню нагару в камерах згоряння. В результаті знижується ККД двигуна, зростає витрата масла, а мотор починає працювати менш ефективно.

Чи шкодить їзда на високих обертах?

Високі оберти двигуна, навпаки, можуть бути корисними, але тільки в розумних межах. Мотористи рекомендують періодично “прожарювати” двигун, особливо якщо автомобіль в основному експлуатується в міських умовах. Це допомагає очистити свічки запалювання, камери згоряння та турбіну (якщо вона є) від нагару.

Оптимальний режим “прожарювання” – кожні 2-3 тисячі кілометрів тримати двигун на обертах 3500-4500 протягом 30-60 хвилин, бажано на трасі.

Але якщо постійно їздити на високих обертах, наслідки будуть негативними. Підвищені навантаження прискорюють знос двигуна, коробки передач та підвіски. Також збільшується витрата масла, а в поєднанні зі старим або неякісним антифризом зростає ризик перегріву мотора.

Робота двигуна в червоній зоні негативно позначається на ресурсі масляного насоса – він змушений працювати на межі, що призводить до масляного голодування. В результаті деталі двигуна зазнають підвищеного зносу, а моторний ресурс скорочується.

Який стиль водіння обрати?

І низькі, і занадто високі оберти двигуна шкідливі. Щоб продовжити термін служби мотора, важливо дотримуватися балансу. Оптимальний діапазон обертів – 2500-3500 об/хв, який рекомендується підтримувати під час поїздки.

Додатково варто періодично “прожарювати” двигун, щоб уникнути утворення нагару. Такий підхід допоможе експлуатувати мотор в межах його заявленого ресурсу без серйозних поломок.