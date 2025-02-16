Подайте заяву або залишитеся без пенсії: важлива новина від Пенсійного фонду

Українці, які досягають пенсійного віку, мають три місяці, щоб подати заяву на пенсію без втрати виплат. Що станеться, якщо пропустити цей строк, і як уникнути затримок — читайте в нашому матеріалі.

Звернення за пенсією після досягнення пенсійного віку може суттєво вплинути на терміни отримання виплат. У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як уникнути непорозумінь та вчасно отримати належну фінансову підтримку.

Що станеться, якщо пропустити строк звернення?

Українське законодавство передбачає, що пенсія за віком призначається з дня, наступного після досягнення пенсійного віку, якщо заява подана не пізніше ніж через три місяці. У разі подання заяви після цього строку виплати починаються лише з дня звернення.

Наприклад:

Якщо ви досягли пенсійного віку 1 березня, то при зверненні до Пенсійного фонду до 1 червня вам нарахують пенсію за всі попередні місяці. Якщо ж заява подана після 1 червня, ви отримаєте виплати лише з моменту подання заяви.

Які умови виходу на пенсію у 2025 році?

У 2025 році для виходу на пенсію необхідно відповідати певним критеріям:

Вік: 60, 63 або 65 років залежно від страхового стажу.

Стаж: мінімум 22 роки для виходу на пенсію у 63 роки.

Якщо у вас недостатньо страхового стажу, право на пенсію може бути відтерміноване до моменту виконання необхідних вимог.

Як подати заяву на пенсію?

Щоб уникнути затримок у нарахуванні виплат, подбати про подання документів слід заздалегідь. Пенсійний фонд пропонує кілька зручних способів звернення:

Особисто у відділенні: ви можете подати документи до будь-якого відділення Пенсійного фонду незалежно від місця проживання. Онлайн через вебпортал ПФУ: сучасні сервіси дозволяють оформити заяву без відвідування відділення, заощаджуючи час. Через уповноважену особу: якщо ви не можете звернутися самостійно, це може зробити ваша довірена особа.

Чому важливо не зволікати?

Запізнення з подачею заяви може позбавити вас частини пенсійних виплат, які ви могли б отримати за попередні місяці. Це особливо критично для тих, хто залежить від регулярної фінансової підтримки.

Вчасне звернення до Пенсійного фонду гарантує своєчасний розрахунок і нарахування пенсії. Це допоможе уникнути фінансових труднощів та забезпечить стабільність на новому етапі життя.