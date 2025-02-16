Может быть разница в платежках: потребителей воды из под крана предупредили о важной процедуре

Украинцы, которые добросовестно передают показания счетчиков за потребленную воду, могут столкнуться с неточностями в квитанциях. Причина этого часто кроется в несвоевременной поверке счетчиков. Именно об этом сообщили в пресс-службе АО «Облтеплокоммунэнерго».

Когда проводить поверку счетчиков?

Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» четко определяет срок проведения поверки счетчиков воды – каждые четыре года. Эта процедура является платной и осуществляется за счет потребителей. В компании отмечают, что поверка необходима для обеспечения корректной работы приборов учета. Если же срок поверки истек, потребители будут получать платежки, рассчитанные по общедомовым показателям, которые, как правило, значительно превышают индивидуальные.

Как избежать переплат?

Чтобы не переплачивать за коммунальные услуги, важно вовремя проводить поверку счетчиков. Потребитель имеет право самостоятельно выбрать компанию, которая предоставляет такие услуги. После завершения процедуры необходимо предоставить документы, подтверждающие поверку, поставщику услуг.

Изменения в стоимости коммунальных услуг

По данным Госстата, с января 2024 года по январь 2025 года стоимость коммунальных услуг в Украине выросла более чем на 19%. Наибольшее подорожание зафиксировано в сфере электроэнергии. Стоимость остальных услуг изменилась незначительно:

Управление многоквартирными домами подорожало на 10,3%.

Вывоз бытовых отходов стал дороже на 9,6%.

Содержание и ремонт жилья подорожали на 4,2%.

Водоснабжение стало дороже на 0,7%.

Водоотведение подорожало на 0,6%.

Прогнозы на будущее от Нацбанка

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует дальнейшее повышение цен на коммунальные услуги до конца 2025 года. Вопрос о продлении моратория на повышение тарифов на природный газ, горячую воду и теплоснабжение остается открытым.

Своевременная поверка счетчиков и внимательное отношение к срокам помогут украинцам избежать лишних расходов и некорректных начислений в квитанциях.