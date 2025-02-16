Може бути різниця в платіжках: споживачів води з-під крану попередили про важливу процедуру

Українці, які сумлінно передають показники лічильників за спожиту воду, можуть зіткнутися з неточностями у квитанціях. Причина цього часто криється у несвоєчасній повірці лічильників. Саме про це повідомили в прес-службі АТ «Облтеплокомуненерго».

Коли проводити повірку лічильників?

Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» чітко визначає термін проведення повірки лічильників води – кожні чотири роки. Ця процедура є платною та здійснюється за рахунок споживачів. У компанії наголошують, що повірка необхідна для забезпечення коректної роботи приладів обліку. Якщо ж термін повірки минув, споживачі отримуватимуть платіжки, розраховані за загальнобудинковими показниками, які, як правило, значно перевищують індивідуальні.

Як уникнути переплат?

Щоб не переплачувати за комунальні послуги, важливо вчасно проводити повірку лічильників. Споживач має право самостійно обрати компанію, яка надає такі послуги. Після завершення процедури необхідно надати документи, що підтверджують повірку, постачальнику послуг.

Зміни у вартості комунальних послуг

За даними Держстату, з січня 2024 року по січень 2025 року вартість комунальних послуг в Україні зросла більш ніж на 19%. Найбільше подорожчання зафіксовано у сфері електроенергії. Вартість інших послуг змінилася незначно:

Управління багатоквартирними будинками подорожчало на 10,3%.

Вивезення побутових відходів стало дорожчим на 9,6%.

Утримання та ремонт житла подорожчали на 4,2%.

Водопостачання стало дорожчим на 0,7%.

Водовідведення подорожчало на 0,6%.

Прогнози на майбутнє від Нацбанку

Національний банк України (НБУ) прогнозує подальше підвищення цін на комунальні послуги до кінця 2025 року. Питання щодо продовження мораторію на підвищення тарифів на природний газ, гарячу воду та теплопостачання залишається відкритим.

Своєчасна повірка лічильників та уважне ставлення до термінів допоможуть українцям уникнути зайвих витрат та некоректних нарахувань у квитанціях.