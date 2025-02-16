Подайте заявление или останетесь без пенсии: важная новость от Пенсионного фонда

Украинцы, которые достигают пенсионного возраста, имеют три месяца, чтобы подать заявление на пенсию без потери выплат. Что произойдет, если пропустить этот срок, и как избежать задержек – читайте в нашем материале.

Обращение за пенсией после достижения пенсионного возраста может существенно повлиять на сроки получения выплат. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как избежать недоразумений и вовремя получить надлежащую финансовую поддержку.

Что произойдет, если пропустить срок обращения?

Украинское законодательство предусматривает, что пенсия по возрасту назначается со дня, следующего после достижения пенсионного возраста, если заявление подано не позднее чем через три месяца. В случае подачи заявления после этого срока выплаты начинаются только со дня обращения.

Например:

Если вы достигли пенсионного возраста 1 марта, то при обращении в Пенсионный фонд до 1 июня вам начислят пенсию за все предыдущие месяцы. Если же заявление подано после 1 июня, вы получите выплаты только с момента подачи заявления.

Какие условия выхода на пенсию в 2025 году?

В 2025 году для выхода на пенсию необходимо соответствовать определенным критериям:

Возраст: 60, 63 или 65 лет в зависимости от страхового стажа.

Стаж: минимум 22 года для выхода на пенсию в 63 года.

Если у вас недостаточно страхового стажа, право на пенсию может быть отсрочено до момента выполнения необходимых требований.

Как подать заявление на пенсию?

Чтобы избежать задержек в начислении выплат, позаботиться о подаче документов следует заранее. Пенсионный фонд предлагает несколько удобных способов обращения:

Лично в отделении: вы можете подать документы в любое отделение Пенсионного фонда независимо от места жительства.

Онлайн через вебпортал ПФУ: современные сервисы позволяют оформить заявление без посещения отделения, экономя время.

Через уполномоченное лицо: если вы не можете обратиться самостоятельно, это может сделать ваше доверенное лицо.

Почему важно не медлить?

Опоздание с подачей заявления может лишить вас части пенсионных выплат, которые вы могли бы получить за предыдущие месяцы. Это особенно критично для тех, кто зависит от регулярной финансовой поддержки.

Своевременное обращение в Пенсионный фонд гарантирует своевременный расчет и начисление пенсии. Это поможет избежать финансовых трудностей и обеспечит стабильность на новом этапе жизни.