Вартість природного газу може незабаром зрости: якими будуть ціни в платіжках уже цієї весни

В Україні зараз діє мораторій на підвищення тарифів на низку важливих комунальних послуг. Проте, як заявив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, через непрозору політику “Нафтогазу” держава може опинитися перед необхідністю підвищувати тарифи.

Загроза для енергосистеми

За словами Кучеренка, ситуація на ринку газу в Україні загрожує стабільності енергосистеми, оскільки державний монополіст діє всупереч економічній логіці.

“Дочірня компанія “Нафтогазу” “Укртрансгаз” купує імпортний газ вже по 32.5 тисячі грн (790 доларів) за тисячу кубів. Купує дуже великими обсягами. Ціна вже більш ніж удвічі вища, ніж була влітку 2024 року, коли його потрібно було активно закачувати в сховища”, – написав Кучеренко.

Неефективність “Нафтогазу”

Депутат стверджує, що “Нафтогаз” продає газ на внутрішньому ринку за ціною 17 тисяч грн за тисячу кубометрів, фактично обвалюючи ринок. Він також зазначив, що компанія зробила все, щоб мінімізувати видобуток приватними компаніями.

“Ефективність” – зашкалює! Як ви думаєте – хто зрештою за все це заплатить?! І звідки візьмуться гроші на надвелику потребу імпортного газу на наступний опалювальний сезон?” – підкреслив Кучеренко.

Невтішні прогнози

Попередні розрахунки експертів зовсім невтішні для спорожнілих гаманців українців. Так, тариф на газ для населення може збільшитися до 16-17 гривень за кубометр, тобто фактично вдвічі. Це, своєю чергою, призведе до подорожчання опалення, оскільки газ у структурі собівартості виробництва тепла займає до 70%. Централізоване опалення може подорожчати для населення приблизно в 1,5 раза. Наприклад, якщо зараз власник невеликої “двушки” платить близько 2000 гривень на місяць, то в майбутньому сума може зрости до 3000 гривень.

Тривожні сигнали

Раніше у коментарі “ФАКТАМ” голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко почав бити на сполох щодо ситуації з газом та констатував, що “Нафтогаз” вже зрозумів, що газу в ПСГ критично мало, тому з лютого почав імпорт “блакитного палива”, при цьому закуповує його за ціною 500-550 доларів за 1000 кубометрів, замість “літніх” цін по 300-350 доларів. На думку пана Попенка, настільки дорогий імпортний газ може бути використаний як іще один аргумент на користь необхідності підвищення тарифу на природний газ. А відшкодовувати все доведеться споживачам.