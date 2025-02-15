Шахраї підробили додаток одного з українських банків: як не потрапити у пастку?

Практично кожен українець, який має рахунок у банку має й банківський застосунок, адже це дуже зручно. У мобільному банкінгу можна проводити різні операції, бачити поточний стан рахунку, аналізувати всі доходи і витрати. Шахраї знають, що серед українців мобільний банкінг має попит тож придумали нову шахрайську схему. Вони створили фейковий додаток одного з популярних українських банків та змушують людей його встановлювати.

Підроблено додаток банку ПУМБ

Вже відомо, що аферисти створили фейковий додаток саме банку ПУМБ. Це доволі популярний банк, який обслуговує мільйони українців. Про те, що клієнтів хочуть обманути аферисти, повідомили у самому банку. У фінустанові зробили розсилку всім клієнтам з закликом бути обережними та не вірити людям, які до вас телефонують й щось розповідають про новий додаток.

Схема полягає в тому, що аферисти телефонують людям й кажуть, що додаток від ПУМБ застарів й наразі можна завантажити оновлений, а стара версія, мовляв, скоро й зовсім перестане працювати. Людям відправляють посилання начебто на сторінку де можна завантажити застосунок. Тих хто повірив в цю аферу, шахраї супроводжують на кожному з етапів встановлення фейкового додатка. Кажуть, клієнтам вводити логін, пароль та іншу секретну інформацію. В результаті шахраї отримують доступ до рахунків особи й крадуть з них гроші.

Будьте уважними

У ПУМБ наголосили, що їхні працівники ніколи не телефонують до клієнта з будь-якими вимогами щодо надання їм персональних даних. Також їхній додаток не застарів і точно не припинить працювати. Не ведіться на цю схему і якщо вам зателефонували з подібною розмовою, одразу ж припиняйте її й блокуйте номер цього абонента.