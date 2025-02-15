Мошенники подделали приложение одного из украинских банков: как не попасть в ловушку?

16Практически каждый украинец, имеющий счет в банке, имеет и банковское приложение, ведь это очень удобно. В мобильном банкинге можно проводить разные операции, видеть текущее состояние счета, анализировать все доходы и расходы. Мошенники знают, что среди украинцев мобильный банкинг пользуется спросом и придумали новую мошенническую схему. Они создали фейковое приложение одного из популярных украинских банков и заставляют людей его устанавливать.

Подделали приложение банка ПУМБ

Уже известно, что аферисты создали фейковое приложение именно банку ПУМБ. Это довольно популярный банк, обслуживающий миллионы украинцев. О том, что клиентов хотят обмануть аферисты, сообщили в самом банке. В финучреждении сделали рассылку всем клиентам с призывом быть осторожными и не верить людям, которые к вам звонят по телефону и что-то рассказывают о новом приложении.

Схема заключается в том, что аферисты звонят людям и говорят, что приложение от ПУМБ устарело и теперь можно загрузить обновленное, а старая версия, мол, скоро и вовсе перестанет работать. Людям отправляют ссылку вроде бы на страницу, где можно загрузить приложение. Поверивших в эту аферу мошенники сопровождают на каждом из этапов установки фейкового приложения. Говорят, клиентам вводить логин, пароль и другую секретную информацию. В результате мошенники получают доступ к счетам лица и воруют с них деньги.

Будьте внимательны

В ПУМБ отметили, что их работники никогда не звонят клиенту с какими-либо требованиями по предоставлению им персональных данных. Также их приложение не устарело и точно не прекратит работать. Не ведитесь на эту схему и если вам позвонили по телефону с подобным разговором, сразу же прекращайте его и блокируйте номер этого абонента.