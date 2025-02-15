В Польше резко выросла заработная плата: сколько теперь можно заработать за месяц

16Эксперты регулярно анализируют рынок труда в разных странах, экономическую ситуацию, инфляцию, уровень зарплат и цены на продукты. Например, недавно мы писали о том, что в Чехии резко снизилось качество жизни из-за экономического кризиса и зарплаты сейчас самые маленькие в ЕС. И, напротив, приятно удивляет Польша. В конце 2024 года там отметили резкий рост средней заработной платы. Она выросла примерно на 12% и сейчас составляет около 8500 злотых, что в пересчете на украинские гривны почти 85 000 гривен.

В 2025 году зарплата еще будет расти

Более того, эксперты отмечают, что у Польши есть потенциал к еще большему росту зарплат. Это хорошо для тех, кто там проживает и для украинцев, которые там живут и работают. Однако это не слишком хорошо для Украины, а особенно учитывая тот факт, что Правительство стремится возвращать беженцев домой. Но пока это выглядит сложной задачей. В настоящее время средняя зарплата в Украине составляет около 18 000 гривен, что в четыре раза меньше, чем в Польше. В Правительстве отмечают, что в 2025 году средняя зарплата вырастет примерно до 24 000 гривен, однако и эта цифра значительно меньше польской. Так что эксперты говорят, что, вероятно, люди не охотно будут возвращаться домой, ведь для этого им нужно обеспечить, как минимум схожий уровень дохода.

Польский рынок труда трансформируется

В настоящее время в Польше проживают почти два миллиона украинцев и почти 800 тысяч из них официально трудоустроены. Однако на рынке труда начинает наблюдаться конкуренция, ведь Польша дала разрешение на труд для граждан Непала, Филиппин и Колумбии. Граждане этих стран готовы работать за более низкую зарплату, чем украинцы, поэтому они не только демпингуют рынок, но и создают мощную конкуренцию для наших соотечественников.