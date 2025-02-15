У Польщі різко зросла заробітна плата: скільки тепер можна заробити за місяць

Експерти регулярно аналізують ринок праці у різних країнах, а також економічну ситуацію, інфляцію, рівень зарплат та ціни на продукти. Наприклад, нещодавно ми писали про те, що у Чехії різко знизилась якість життя через економічну кризу й зарплати зараз найменші в ЄС. І, навпаки, приємно дивує Польща. Наприкінці 2024 року там відзначили різке зростання середньої заробітної плати. Вона зросла приблизно на 12% й зараз становить майже 8500 злотих, що в перерахунку на українські гривні майже 85 000 гривень.

У 2025 зарплата ще зростатиме

Ба більше, експерти зазначають, що у Польщі є потенціал до ще більшого росту зарплат. Це звісно добре для тих, хто там проживає і для українців, які там живуть та працюють. Однак, це не надто добре для України, а особливо враховуючи той факт, що Уряд прагне повертати біженців додому. Та поки що це виглядає складним завдання. Наразі середня зарплата в Україні становить близько 18 000 гривень, що у чотири рази менше ніж у Польщі. В Уряді зазначають, що у 2025 році середня зарплата зросте приблизно до 24 000 гривень, однак й ця цифра значно менша від польської. Тож експерти кажуть, що ймовірно люди не охоче повертатимуться додому, адже для цього їм потрібно забезпечити, як мінімум схожий рівень доходу.

Польський ринок праці трансформується

Наразі в Польщі проживає майже два мільйони українців і майже 800 тисяч з них офіційно працевлаштовані. Однак на ринку праці починає спостерігатися конкуренція, адже Польща дала дозвіл на працю для громадян Непалу, Філіппін та Колумбії. Громадяни цих країн готові працювати за нижчу зарплату ніж українці, тож вони не лише демпінгують ринок, а й створюють потужну конкуренцію для наших співвітчизників.