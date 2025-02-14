Від великого штрафу до конфіскації авто: в Україні є правопорушення про яке деякі водії навіть не здогадуються

Водії зі стажем та й новачки знають про правила дорожнього руху, а також про те за що вони можуть отримати штраф. Відтак, всі точно знають, що оштрафувати можуть за швидку їзду, за ігнорування ременя безпеки, відсутність дитячого крісла при перевезенні дитини та багато іншого. Однак далеко не всі здогадуються, що оштрафувати вас можуть ще за дещо. Багато водіїв не надають цьому значення не знаючи, що за подібне правопорушення можуть не лише заплатити штраф до 1700 гривень, а й втратити право керувати транспортом на кілька місяців, чи й зовсім стикнутися з конфіскацією автомобіля.

Про яке правопорушення варто памʼятати?

В Україні на законодавчому рівні заборонено їздити без бампера. Доволі часто потрапивши у ДТП, водії гублять бампер й потім не квапляться ремонтувати автівку, наприклад, через брак часу чи коштів. Вони їздять без бампера вважаючи, що він не впливає на безпеку їзди і є просто декоративним елементом. Та це не так й поліція може вас оштрафувати за таку їзду. Перший штраф становитиме 340 гривень, а якщо правопорушення повториться, то вдруге доведеться заплатити від 800 до 1700 гривень. Також у водія можуть вилучити водійське посвідчення на кілька місяців.

У яких випадках можуть конфіскувати автомобіль?

Сама по собі їзда без бампера не призводить до таких важких наслідків, але якщо немає бампера, то часто немає й номерного знаку, адже його просто немає куди прикріпити. А їзда без номерного знака — це вже зовсім інша стаття, й за таке передбачено не лише штраф, а й можлива конфіскація вашого транспортного засобу.

Що робити, якщо бампер відпав?

Будь-яке правило має виключення і якщо ви потрапили у ДТП, чи зачепили машиною якийсь сторонній предмет, в результаті чого у вас відпав бампер, звісно ж ви не повинні покинути її на місці події. Ви повинні ввімкнути аварійку і на безпечній швидкості пересуватися додому або на найближче СТО. В такому випадку вас не оштрафують.