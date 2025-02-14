Рассадник бактерий в доме: названы вещи, которые украинцы чаще всего забывают постирать

Сегодня вероятно нет хозяйки, которая бы не имела стиральной машинки. Стирать вещи руками — это очень долго и некомфортно, и семей, в которых это еще практикуется, осталось довольно мало. Но несмотря на то, что стиральные машинки с нами уже не первый год многие хозяйки до сих пор совершают распространенные ошибки во время стирки вещей. Например, они не знают, как часто можно использовать стиральную машинку, можно ли запускать подряд сразу несколько циклов, если, например, вы стираете одновременно большое количество вещей. Также, многие не знают, какие вещи следует стирать немного чаще, или же просто забывают о них. Всю эту информацию удалось узнать после ряда анонимных социальных опросов, которые проводили в разных социальных сетях.

Как часто можно запускать стиральную машину?

Начнем с главного, ведь есть очень много споров по поводу того, как часто можно запускать стиральную машинку. Одни считают, что не стоит включать более двух циклов подряд. Другие говорят, что можно стирать хоть целый день — технике ничего не будет. Эксперты рассказали, что действительно вы можете запускать сразу несколько циклов подряд, если машинка не слишком старая, то она вполне с этим справится. Однако есть важный нюанс. Так как и любая техника, стиральная машинка во время работы перегревается. Именно поэтому между циклами следует выждать хотя бы 30 минут и дать машинке остыть.

Какие вещи люди забывают стирать чаще?

Эксперты отметили, что чаще всего люди забывают регулярно стирать пледы и покрывала. То есть, то во что они укутываются, или чем накрывают кровать и другую мягкую мебель. На покрывалах очень быстро накапливается грязь и пыль, поэтому стирать их нужно минимум раз в 2 недели, а то и чаще, если вы используете постоянно один и тот же плед.