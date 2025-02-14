От большого штрафа до конфискации авто: в Украине есть правонарушение, о котором некоторые водители даже не догадываются

Водители со стажем и новички знают о правилах дорожного движения, а также о том за что они могут получить штраф. Следовательно, все точно знают, что оштрафовать могут за скорую езду, за игнорирование ремня безопасности, отсутствие детского кресла при перевозке ребенка и многое другое. Однако далеко не все догадываются, что оштрафовать вас могут еще за кое-что. Многие водители не придают этому значения не зная, что за подобное правонарушение могут не только заплатить штраф до 1700 гривен, но и потерять право управлять транспортом на несколько месяцев, или вовсе столкнуться с конфискацией автомобиля.

О каком правонарушении следует помнить?

В Украине на законодательном уровне запрещено ездить без бампера. Довольно часто попав в ДТП, водители теряют бампер и потом не спешат ремонтировать автомобиль, например, за неимением времени или средств. Они ездят без бампера, считая, что он не влияет на безопасность езды и является просто декоративным элементом. Но это не так, и полиция может вас оштрафовать за такую ​​езду. Первый штраф будет составлять 340 гривен, а если правонарушение повторится, то второй раз придется заплатить от 800 до 1700 гривен. Также у водителя могут изъять водительское удостоверение на несколько месяцев.

В каких случаях конфисковать автомобиль?

Сама по себе езда без бампера не приводит к таким тяжелым последствиям, но если нет бампера, то часто нет и номерного знака, ведь его просто некуда прикрепить. А езда без номерного знака – это уже совсем другая статья, и за это предусмотрен не только штраф, но и возможна конфискация вашего транспортного средства.

Что делать, если бампер отпал?

Любое правило имеет исключение и если вы попали в ДТП, или зацепили машиной какой-то посторонний предмет в результате чего у вас отпал бампер, конечно же вы не должны покинуть ее на месте происшествия. Вы должны включить аварийку и на безопасной скорости передвигаться домой или на ближайшее СТО. В таком случае вас не оштрафуют.