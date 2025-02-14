Ліміти на перекази між картами змінять: українців попереджають про нові умови

Національний банк України (НБУ) розглядає можливість зняття обмеження на суму вихідних карткових переказів у розмірі 150 тисяч гривень на місяць. Це може статися вже найближчим часом, протягом одного-двох місяців. Проте, для цього банки повинні продемонструвати свою здатність ефективно виявляти та блокувати ризикових клієнтів, які можуть бути причетними до шахрайських схем.

Боротьба з дропами: ключова умова

За словами голови НБУ Андрія Пишного, запроваджені раніше обмеження на карткові перекази були тимчасовими та не могли самостійно вирішити проблему дропів – людей, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток та рахунків.

З 1 лютого 2024 року набув чинності меморандум, згідно з яким банки зобов’язалися посилити процедуру перевірки клієнтів. Протягом місяця-двох НБУ буде спостерігати за ефективністю цих оновлених процесів. Якщо банки успішно впораються з виявленням ризикових клієнтів, обмеження на карткові перекази будуть скасовані.

Голова НБУ наголосив на тому, що банки повинні постійно вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю та дотримуватися принципу “знай свого клієнта”. Саме належна перевірка клієнтів під час відкриття рахунку та аналіз їх транзакційної історії допоможуть запобігти використанню дропів для незаконних операцій.

Масштаб проблеми дропів: цифри вражають

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, один дроп за рік може пропускати через себе від 2 до 2,5 мільйонів гривень. Навіть виявлення 80 тисяч дропів лише у двох банках свідчить про те, що через них проходять величезні суми коштів, що призводить до значних втрат для держави через несплату податків.

Водночас народні депутати не підтримали законопроєкт №12260, який передбачав зміни до правил формування кредитної історії. Проте, ідея реформування кредитної історії не відкинута повністю, і можливе її повернення до розгляду в майбутньому.