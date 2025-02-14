Лимиты на переводы между картами изменят: украинцев предупреждают о новых условиях

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность снятия ограничения на сумму исходящих карточных переводов в размере 150 тысяч гривен в месяц. Это может произойти уже в ближайшее время, в течение одного-двух месяцев. Однако, для этого банки должны продемонстрировать свою способность эффективно выявлять и блокировать рисковых клиентов, которые могут быть причастны к мошенническим схемам.

Борьба с дропами: ключевое условие

По словам главы НБУ Андрея Пышного, введенные ранее ограничения на карточные переводы были временными и не могли самостоятельно решить проблему дропов – людей, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам.

С 1 февраля 2024 года вступил в силу меморандум, согласно которому банки обязались ужесточить процедуру проверки клиентов. В течение месяца-двух НБУ будет наблюдать за эффективностью этих обновленных процессов. Если банки успешно справятся с выявлением рисковых клиентов, ограничения на карточные переводы будут отменены.

Глава НБУ отметил, что банки должны постоянно совершенствовать свои системы внутреннего контроля и придерживаться принципа «знай своего клиента». Именно надлежащая проверка клиентов при открытии счета и анализ их транзакционной истории помогут предотвратить использование дропов для незаконных операций.

Масштаб проблемы дропов: цифры впечатляют

По информации народного депутата Ярослава Железняка, один дроп за год может пропускать через себя от 2 до 2,5 миллионов гривен. Даже выявление 80 тысяч дропов только в двух банках свидетельствует о том, что через них проходят огромные суммы средств, что приводит к значительным потерям для государства из-за неуплаты налогов.

В то же время народные депутаты не поддержали законопроект №12260, который предусматривал изменения в правила формирования кредитной истории. Тем не менее, идея реформирования кредитной истории не отвергнута полностью, и возможно ее возвращение к рассмотрению в будущем.