Підвищення пенсій у березні 2025 року: вилка буде в діапазоні 100-1500 гривень

У березні 2024 року на українських пенсіонерів чекає чергове підвищення пенсій – індексація. Проте, збільшення виплат торкнеться не всіх пенсіонерів, а суми надбавок будуть різними.

Кому підвищать пенсії та як розрахують суму?

Індексація пенсій проводиться з метою їх осучаснення, тому вона не поширюється на пенсії, оформлені протягом останніх трьох років. Розмір підвищення поки що невідомий, його розрахують наприкінці лютого – на початку березня.

Сума надбавки залежатиме від рівня інфляції за 2023 рік та зростання середньої заробітної плати по країні за останні три роки. На основі цих даних буде виведено спеціальний коефіцієнт. За попередніми прогнозами, пенсії можуть підвищити приблизно на 10%.

Мінімальний розмір підвищення пенсій під час індексації становить 100 гривень, максимальний – 1500 гривень.

Індексується лише основний розмір пенсії, без урахування різних доплат і надбавок.

Пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію з доплатами, можуть не відчути індексацію.

Найбільше підвищення пенсій отримають ті, чиї виплати перевищують 10 тисяч гривень на місяць.

Варто зазначити, що торік рівень інфляції перевищив прогнозований, тому індексація була проведена на вищий відсоток. Цього року також можливе коригування розміру підвищення залежно від фактичних економічних показників.

Березнева індексація пенсій стане важливою підтримкою для багатьох українських пенсіонерів. Проте, варто пам’ятати, що розмір надбавки залежить від багатьох факторів, і не всі пенсіонери отримають однакове підвищення.

Зверніть увагу, що мінімальна сума надбавки складе 100 гривень. Максимально можлива доплата також обмежена кількома тисячами гривень.

Водночас ця надбавка не стосується працюючих пенсіонерів. Їм пенсійні виплати перераховують в іншому порядку, причому лише раз на два роки.